https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021

9:57

Panorama de estrenos

Las novedades en los cines

Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “El perro que no calla”, “Ex casados”, “Rey Richard”, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” y “Vivo”.

Will Smith protagoniza “Rey Richard”. Crédito: Warner Bros., HBO Max



Will Smith protagoniza “Rey Richard”. Crédito: Warner Bros., HBO Max

El Litoral en en

Panorama de estrenos Las novedades en los cines Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “El perro que no calla”, “Ex casados”, “Rey Richard”, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” y “Vivo”. Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “El perro que no calla”, “Ex casados”, “Rey Richard”, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” y “Vivo”.

La cartelera del Cine América (25 de Mayo 3075) suma a su propuesta la película titulada “El perro que no calla” de Ana Katz. Sebastián, un joven de treinta y tantos años, tiene varios trabajos temporales que van y vienen y lo presionan, y abraza el amor cada vez que encuentra la oportunidad. A través de pequeños hechos puntuales, su transformación se retrata en el contexto de un mundo que también se transforma y coquetea con un posible apocalipsis. En tanto, al complejo ubicado en el puerto llega “Ex casados”, de Sabrina Farji, con Jorgelina Aruzzi y Roberto Moldavsky. Roberto y Sonia son un matrimonio con un vínculo en el que la moneda corriente es la pelea verbal hasta límites hilarantes. Las diferentes miradas que tienen sobre los estereotipos, machismo vs feminismo, y cómo quieren vivir sus vidas los lleva a tomar la decisión de separarse. Luego de dos años se reencuentran para dividir sus bienes. También aparece entre las novedades “Rey Richard”, con Will Smith. Es una biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis: Venus y Serena Williams. El otro estreno es “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial, con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para sobrevivir a la noche. Finalmente, llega a las pantallas de la ciudad “Vivo”.

El Litoral en en

Temas: