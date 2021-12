MasterChef Celebrity: Juariu emocionó a todos con su historia familiar detrás de su plato

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La influencer logró emocionar a todos en el reallity culinario con su historia sobre sus abuelos, Chichi y Rosa.

Victoria "Juariu" Braier, influencer y participante de MasterChef Celebrity, conmovió a todo el jurado, a sus compañeros y a los seguidores del programa con su historia familiar detrás del plato que cocinó: arroz turco con carne agridulce, ensalada de pomelo, limón, palta y pistachos, el plato predilecto de sus abuelos, Chichi y Rosa. Al final de la noche, se llevó la medalla de oro por su desempeño.

En Twitter, Juariu se convirtió en tendencia e incluso Germán Martitegui, miembro del jurado conocido por su personaje de chef exigente y duro a la hora de dar devoluciones, se emocionó profundamente y le dijo que había logrado “cocinar con el corazón”.

“Chichi y Rosa eran mis abuelos. Yo no la conocí originalmente a mi abuela, porque cuando mi mamá tenía 15 años, mi abuela tuvo una cirugía. No recibió oxígeno suficiente, estaba en silla de ruedas y ya no era la misma abuela que era antes”, comenzó la influencer.

“Mi abuela hacía comida para un montón de gente. Hacía comida para todos, era bien turca, y eso me lo contaban siempre. Mi abuelo estaba bien y se desvivía por mi abuela. Ella no entendía nada, pero él se ocupaba de que tenga las manos hechas, el pelo hecho… porque mi abuela era coqueta, se hacía su ropa”, continuó Juariu.

“Se desvivía tanto que incluso trataba de copiar la comida que hacía mi abuela y hacía esto. La carne agridulce fue la primera que dije: ‘Me gusta y la deseo’. Así que, en honor a mis abuelos, hice ese plato”, prosiguió. Sobre su receta, detalló: “El arroz turco es arroz separado del arroz tostado y después se mezcla todo junto, y una carne medio dulzona, agridulce. Después hice una ensaladita con pomelo, limón, palta, cebolla y pistacho”.

A pesar de que Martitegui le remarcó un error que cometió en su plato, haberse confundido de salsa, la felicitó por su desempeño. “Se puede cocinar con el cerebro o se puede cocinar con el corazón. Y hoy, yo creo que esa abuela que vos decís que nunca te pudo cocinar, está hoy acá. Todos agradecemos lo que hiciste porque realmente es la manera de cocinar, de conectarte con tus raíces. El plato está espectacular, pero es mucho más que un plato”, expresó el chef.

“La comida puede estar rica o más o menos, pero cuando viene acompañada de tanta carga emotiva, uno lo siente y en este plato está. El arroz está exquisito, súper bien logrado, y el resto también. El sabor de todo… mezclaste cosas que hacen que sea genial y lo que remata para mí es esa historia brillante de tus abuelos”, coincidió Damián Betular.