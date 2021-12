Línea directa: "justicia injusta", "fiestas, higiene y cuidados" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021 - Última actualización - 13:13

13:12

Justicia injusta

ANA MARÍA COSTA

"En el diario del 25/11 salió una nota extremadamente dolorosa, sobre la situación en un geriátrico de Gálvez y a cuya dueña la Justicia solo le dio 3 años de condena en un juicio abreviado. Quienes vimos a esas personas fotografiadas, desnutridas, con las extremidades deformes, atrofiadas, nos quedamos atónitos, fotos de una crueldad infinita, ¿era necesario publicarlas? Otra cosa: ¿la condena es solo para la dueña?, y a sus empleados, que 'supuestamente' atendían, alimentaban, etc. ¿nada para ellos? ¿Y sus familias?, sus hijos, nietos, hermanos, otros familiares... ¿Jamás visitaron a su familiar allí internado?, ¿no sabían nada? ¿Los depositaron y se lavaron las manos? Menos mal que alguien arrepentido de haber sido cómplice de toda esa crueldad lo denunció. Pero 3 años es muy poca condena. Ojalá Dios se acuerde de esos ancianos y se los lleve pronto, para que a su diestra descansen en paz. Gracias por publicarlo. Me causó mucho dolor esto".

****

Fiestas, cuidados e higiene

JOSÉ MARÍA FRANCO

"Acabo de venir de una fiesta en un club barrial: ¡¡la inmundicia de los baños!! También estaban sucios los vasos, los manteles, los pisos. Había una fiesta con mucha gente y todos sin barbijo. ¡El Covid todavía no pasó! ¡Hay que seguir cuidándose! Tiene que haber higiene, limpieza con lavandina en los baños. ¿La Municipalidad no controla esto? Seguimos en una pandemia. ¡¡Que controlen todos los clubes donde se reúne gente, que haya controles de higiene, de asepsia en los lugares públicos!! No hagamos como que nada pasó. Siempre debimos cuidar el aspecto de la higiene en todo lugar, pero ahora más que nunca. Se sigue muriendo gente por Covid!".

****

El Samco de Malabrigo

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Me comunico para ratificar lo que expresara un lector en el diario del 26/11, sobre lo que pasa en el Samco de Malabrigo. Yo soy malabriguense, pero hace muchos años que vivo en Santa Fe, pero tengo familiares y siempre he ido a Malabrigo. Hace muy poco tiempo tuve un familiar muy grave y no había nada para poderla internar para que recibiera los cuidados necesarios. La derivaron a Vera. Allí la tuvieron una semana internada y también no pudieron hacer nada porque no tenían los medios. Entonces fue derivada a Reconquista; ahí estuvo unos días internada y no había soluciones, y ya mi hermana estaba en lo último. Ya no nos daban esperanzas. Luego se consiguió una ambulancia con un médico, un enfermero y dos tubos de oxígeno y la trajeron al Cullen, Santa Fe. En ese hospital, a Dios gracias, lucharon y lucharon hasta que la sacaron adelante. Salió de la gravedad que tenía y ahora está en Malabrigo, recuperándose muy bien. Así que le doy las muchas gracias a todo el personal del hospital Cullen por lo que hicieron. Y eso del Sanco de Malabrigo es muy cierto, porque hay varios conocidos que vienen a Santa Fe a hacerse atender, porque allá no hay nada. Apunto que en el gobierno tenemos un señor que fue intendente de Malabrigo, que podría hacer gestiones para conseguir algo para el Samco de su ciudad".

****

Justicia y poder

MARIO PILO

"Seremos claros, no hay justicia en Argentina, pues no hay Poder Judicial. Salvo honrosas excepciones hay una mafia aborregada, que devuelve los favores de sus nombramientos políticos. No son jueces de la Constitución, sino jueces del partido gobernante. No les interesa la justicia, solo sus sueldos jugosos y sus carreras burocráticas. No tienen valores, sino intereses; no tienen principios, sino finalidades. No les interesa los otros y el país, sino el bolsillo para llenarse con lo que cobran. Son parte del Poder que desde hace años está más desprestigiado socialmente en Argentina. Un 80 % de los ciudadanos piensan que son injustos y políticos. Con 50 años de docencia y profesión, realmente me dan decepción. Cuidado: la República se está levantando. No los aguanta. En materia penal, siguen el precepto Lorenzetti, paradojalmente y no tanto, surgido de la UNL, producto de la Franja Morada de esa Universidad. Principio que reza: los delitos políticos se juzgan en las urnas, no en los tribunales. Cosas veredes y olederes Sancho. Los legisladores, bien, gracias, durmiendo. Saludos patrióticos para ellos".