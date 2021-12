A quién votó Messi en la elección del Trofeo Kopa

No solamente Lionel Messi participa del Balón de Oro y de los premios que otorga la revista France Football cuando sube a recibir el galardón. El astro argentino de 34 años también es uno de los jurados en la elección del Trofeo Kopa, un premio que desde el año 2018 entrega la revista deportiva francesa al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo, que este año fue ganado por Pedri González.

Cuando Pedri subió al escenario para tomar esta distinción que lleva el nombre de Raymond Kopa, el primer jugador francés en ganar el Balón de Oro, se acordó de Messi en su discurso y le agradeció por su ayuda. “Quiero agradecer al Barça, a la gente que me ha apoyado, a los capitanes como Messi. Gracias por lo que me ayudaste”, dijo. Esa muestra de afecto sincera probablemente también fue por los votos que lo ayudaron a ganar el premio.

Es que Leo Messi es jurado del Trofeo Kopa porque es uno de los 32 antiguos vencedores del Balón de Oro y le dio el voto de puntuación máxima (3 unidades) a Pedri, con quien solo compartió una temporada en el Barça pero en la que congeniaron de maravillas.

¡Gracias a los que han hecho esto posible! Familia, amigos, compañeros, entrenadores, clubes, selección… #BallonDor2021 #kopatrophy



Enhorabuena @alexiaputellas y #Messi👏¡Han hecho historia!



Thanks to everyone who has made this possible! Congrats Alexia&Leo. You made history! pic.twitter.com/NFscyrShjF