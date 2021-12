https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021 - Última actualización - 16:20

16:12

Reino Unido

Meghan Markle le ganó el juicio sobre privacidad al Mail on Sunday

La justicia británica rechazó una apelación presentada por la Associated Newspapers Limited (ANL) y falló a favor de la duqueza de Sussex. El periódico deberá publicar ahora una disculpa en la primera página y correr con los gastos legales.

Crédito: Imagen Ilustrativa



Crédito: Imagen Ilustrativa

El Litoral en en

Reino Unido Meghan Markle le ganó el juicio sobre privacidad al Mail on Sunday La justicia británica rechazó una apelación presentada por la Associated Newspapers Limited (ANL) y falló a favor de la duqueza. El periódico deberá publicar ahora una disculpa en la primera página y correr con los gastos legales. La justicia británica rechazó una apelación presentada por la Associated Newspapers Limited (ANL) y falló a favor de la duqueza de Sussex. El periódico deberá publicar ahora una disculpa en la primera página y correr con los gastos legales.

Meghan Markle le ganó una batalla legal al Associated Newspapers Limited (ANL), propietario del Mail on Sunday, el periódico que hizo pública una carta que la exactriz envió a su padre. La justicia británica rechazó una apelación presentada por el conglomerado mediático y falló a favor de Markle al ratificar que la publicación violó la intimidad de la duquesa. ANL confirmó que responderá a la decisión judicial con otra apelación. "Esta es una victoria para mí, pero también para cualquiera que haya tenido miedo de defender lo que es justo", dijo Markle a través de un comunicado y consideró que el fallo sentará un precedente para “remodelar una industria sensacionalista que empuja a la gente a ser cruel y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean”. “Desde el primer día, yo he tratado este pleito como una medida importante de lo que está bien y lo que está mal. Pero ellos lo han tratado como un juego sin reglas - señaló Markle-. En los tres años desde que esto empezó, he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Hoy, los tribunales han fallado a mi favor, una vez más, cimentando que el ‘Mail on Sunday’, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha quebrantado la ley”. Tenés que leer Meghan Markle ostenta sus título de duquesa de Sussex para hacer política en Estados Unidos El fallo El editor del Mail on Sunday había impugnado ante los Reales Tribunales de Justicia de Londres una condena de febrero por la publicación de la carta de Markle, "manifiestamente excesiva y, en consecuencia, ilegal". “La apelación será rechazada", fallaron los jueces Geoffrey Vos, Victoria Sharp y David Bean, quienes consideraron “correcta” la actuación del Tribunal y mantienen “la decisión según la cual la duquesa podía esperar razonablemente que su vida privada fuera respetada”. El Mail on Sunday fue condenado a informar de su derrota legal en primera página y su editor tuvo que pagar 450.000 libras esterlinas (unos 599.467 dólares) a la duquesa de Sussex. A través de un comunicado, ANL confirmó que presentarán un recurso ante el Tribunal supremo del Reino Unido. "Estamos muy decepcionados por la decisión del tribunal de apelación", destacaron. La carta La carta en cuestión fue escrita en 2018, unos meses después de que Markle se casara con el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II. En ella le pedía a su padre, Thomas Markle, que dejara de hacer afirmaciones falsas a la prensa. El Mail on Sunday, la versión dominical del Daily Mail, publicó fragmentos de la carta. Según el editor del medio, Markle había escrito el texto a sabiendas de que podía publicarse y frente a la justicia buscó demostrar que la actriz quería influir en la opinión pública. Sin embargo, Markle refutó esta afirmación, diciendo que no creía que su padre fuera a filtrar la carta. Era sólo una "posibilidad", dijo. La duquesa de Sussex también admitió que participó en la redacción del libro Finding Freedom, que relata la salida de ella y el príncipe Enrique de la monarquía británica. La pareja había negado su participación y Markle se disculpó por no haberlo especificado en primera instancia.

El Litoral en en