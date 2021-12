https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021 - Última actualización - 17:18

16:47

La ceremonia se llevo a cabo este miércoles por la noche en el centro de Manhattan abierta de nuevo al público. La misma contó con la actuación de varios artistas musicales con presencia física y virtual.

El más famoso del mundo Ya se palpita la Navidad en Nueva York: se han encendido las luces del tradicional árbol del Rockefeller Center La ceremonia se llevo a cabo este miércoles por la noche en el centro de Manhattan abierta de nuevo al público. La misma contó con la actuación de varios artistas musicales con presencia física y virtual. La ceremonia se llevo a cabo este miércoles por la noche en el centro de Manhattan abierta de nuevo al público. La misma contó con la actuación de varios artistas musicales con presencia física y virtual.

La tradicional ceremonia se llevó a cabo en Nueva York, donde varios artistas se presentaron antes del momento en el que se encendieron las luces del árbol de Navidad.

El acto, que duró dos horas, fue emitido en directo por la cadena NBC y contó con actuaciones musicales con presencia física y virtual de estrellas como Carrie Underwood, cuya interpretación de su canción 'Let There Be Peace' fue emitida desde Nashville.

Brad Paisley versionó el tema 'Santa Looked a Lot Like Daddy' y José Feliciano cantó junto a la 'boy band' latinoamericana CNCO el clásico 'Feliz Navidad'.

El punto culminante de la noche se produjo cuando se encendieron más de 50.000 luces LED multicolores. El alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio y el director ejecutivo de Tishman Speyer, Rob Speyer, cuya compañía es propietaria del Rockefeller Center, estuvieron presentes para encender el Norway Spruce de 12 toneladas y 24 metros de altura que fue donado por la familia Price de Elkton, Maryland.

Medidas sanitarias impuestas por la pandemia

En los días posteriores a la ceremonia de encendido y hasta principios de enero, aquellos que quieran ver el árbol tendrán que seguir una serie de reglas.

La plaza en la que se encuentra el árbol estará cerrada al público; en su lugar, habrá zonas especificas para la observación del árbol en las cuadras aledañas del centro de Manhattan.

Así se iluminaba el árbol de Navidad de Rockefeller Center, en Nueva York. Foto: Reuters

Las restricciones son necesarias, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio a inicios de la semana. “Se limitará el número de personas que pueden acercarse. Es lo que debemos hacer para proteger a todos”.

Empleados de Rockefeller Center instalaron un árbol de Navidad por primera vez en 1931. Se convirtió una tradición anual a partir de 1933.

El árbol de este año provino de Oneonta, en la región central de Nueva York.