https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021 - Última actualización - 18:24

18:18

Los delanteros Valentin Castellanos y Gustavo Bou conforman el 11 ideal de una de las ligas que más creció en los últimos años.

Major League Soccer Dos futbolistas argentinos integran el equipo ideal de la liga estadounidense Los delanteros Valentin Castellanos y Gustavo Bou conforman el 11 ideal de una de las ligas que más creció en los últimos años. Los delanteros Valentin Castellanos y Gustavo Bou conforman el 11 ideal de una de las ligas que más creció en los últimos años.

Los argentinos Valentín “Taty” Castellanos y Gustavo Bou fueron elegidos para integrar el mejor equipo de la temporada de la MLS, la liga norteamericana de fútbol, anunció hoy esta federación.

Según consignó la agencia de noticias francesa AFP, Castellanos, delantero de New York City FC de 23 años, fue una de las grandes figuras de la campaña en la que también obtuvo la Bota de Oro del torneo, con 19 goles en 32 partidos. El mendocino continúa con su buena racha en los playoffs, en las que marcó en las victorias de su equipo ante Atlanta United y New England Revolution.





Por su lado, Gustavo Bou fue clave para que New England Revolution fuera el mejor equipo de la temporada en la fase regular. El exdelantero de River Plate, Racing Club y Tijuana, de 31 años, sumó 15 goles y 8 asistencias en la mejor de sus tres temporadas en New England, equipo que acapara cuatro de las 11 selecciones del once.



Con información de Télam.