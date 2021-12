Seguridad: optimismo opositor en transitar una nueva etapa en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El temario de Extraordinarias en Legislatura como signo de los nuevos tiempos. "Quiero pensar que todo estaba mal porque Sain dinamitaba todo tipo de negociación", dijo Mayoraz. El sistema penitenciario volvería al ámbito del ministerio de Seguridad.

"Quiero pensar de que la reunión del miércoles es un cambio y si es así podemos decir 'todo estaba mal porque estaba (Marcelo) Sain que dinamitada todo tipo de negociación'. Quiero pensar que era eso, y no que era el propio gobernador que no quería hablar con nadie". La conclusión es del diputado Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) al analizar aspectos de la extensa reunión de Omar Perotti con los bloques legislativos.

"Quiero ser optimista y pensar de que fue genuino, que hay un cambio de actitud en el gobierno; un cambio de mirada, hay que mirar para adelante. Hubo buen clima en todo el arco opositor de prestarse a un camino nuevo, de iniciar una nueva etapa, dejar todo atrás. Hubo sectores que se han sentido ninguneados por el gobierno -como el Frente Progresista- que dejaron claro su voluntad de conversar", agregó el legislador en sintonía con la mayoría de sus pares.

El radical frentista Fabián Palo Oliver también la calificó de positiva "muy sincera e incluso en algunos momentos con pase de facturas. Algo absolutamente esperable si tenemos en cuenta que hasta acá, el diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura fue malo, situación de la cual debemos hacernos cargo todos los sectores".

También Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) celebró la convocatoria. "Hace mucho tiempo hicimos pública la necesidad de abrir mesas de diálogo para trabajar el flagelo de la inseguridad. Esta realidad multicausal es la consecuencia de décadas de políticas que no han dado ningún tipo de resultados y que, por el contrario, han profundizado la situación que vivimos hoy".

Uno de los puntos de aparente coincidencia entre el Ejecutivo y los diferentes bloques políticos es volver en el organigrama el servicio penitenciario a la órbita del Ministerio de Seguridad. Desde la llegada de Perotti a Casa Gris, el sistema depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. "Omar ya tenía la decisión tomada antes de la reunión" le dijo a El Litoral uno de los miembros del Ejecutivo que estuvo en el encuentro.

Y hablando de Servicio Penitenciario, Mayoraz señaló que Perotti se mostró interesado en el proyecto de su bancada para incorporar inhibidores de señales en las cárceles. "Es uno de los diez proyectos de ley de nuestra bancada y estamos seguro de que no afecta las garantías constitucionales". El otro tema es el llamado 'Ojo de alerta' sistema que funciona muy bien en el municipio bonaerense de San Miguel que bajó los indicadores de delito. "Está ya en Rafaela y lo podríamos aplicar en varias ciudades santafesinas".

Mayoraz también observó 'aliviado' al ministro de Seguridad, Jorge Lagna quien está definiendo su equipo de colaboradores. "No hay mucho margen, si la postura del gobierno es mentirosa, nos daremos cuenta en la semana. En la reunión hubo una genuina intención de la oposición de colaborar, de no usar la crisis para una especulación política personal. Quiero pensar de que es un cambio y que podemos decir 'todo estaba mal porque estaba Sain que dinamitada todo tipo de negociación'. Quiero pensar que era eso y no que era el propio gobernador que no quería hablar con nadie".

Palo Oliver también espera un nuevo camino. "Debe quedar claro que la aplicación de los planes de gobierno le corresponde al gobernador Perotti y su gabinete. Más allá de eso, tenemos mucho para aportar y si el gobernador se deja ayudar, ahí estaremos con la mejor vocación de colaborar con nuestra experiencia y con la fortaleza que presentan el Frente Progresista y otros sectores de la oposición, en el territorio". El radical dice ser proclive a votar la emergencia en seguridad y carcelaria. "Objetivamente, la población carcelaria se ha incrementado; es evidente que debe haber políticas públicas que tiendan a la inversión no sólo en cuanto al incremento de la capacidad de las cárceles sino también en cuanto al mejoramiento de las condiciones de detención. Hoy las cárceles son depósitos de gente que infringió la ley y cuando salen, salen peores", acotó.

Para Florito, "es necesario resolver cuestiones de fondo que tienen que ver con un compromiso de trabajar políticas a largo plazo relacionadas con la educación de calidad, la generación de empleo genuino y la promoción de la participación ciudadana". La legisladora también reclamó que se reanuden las reuniones con las redes de vecinales por la inseguridad, tanto en Santa Fe como en Rosario. "Han permitido ver un mapa real del delito, son muy productivas", argumentó.

El diputado oficialista Leandro Busatto celebró el encuentro. "El responsable más importante que tiene la provincia en términos institucionales y que es el gobernador, ha convocado a un diálogo franco y sincero. Fueron cinco horas y media de escucharnos como hacía tiempo no lo hacíamos; creo que hay que entablar una metodología mucho mas dinámica entre la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Judicial", señaló.

"En #SantaFe junto a @jorgelagna, @MCorach, @rodenasale y @celiaarena, mantuvimos una intensa reunión con legisladores y legisladoras y los intendentes @pablojavkin y @emiliojaton. El eje central fue cómo mejorar la seguridad y el compromiso de trabajar para cuidar a la gente". Omar Perotti en Twitter