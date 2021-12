Un niño santafesino es el único en representar a la provincia en las olimpiadas internacionales de matemáticas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con trabajo, esfuerzo y dedicación, un alumno de 5° grado de la escuela Sara Faisal logró llegar a la instancia internacional de las Olimpiadas de Matemáticas.

Matías Nocioni, un joven entusiasta y sin dudas inteligente, fue el único seleccionado en toda la provincia para participar de las olimpiadas internacionales de matemática que este año tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre.

Matías Nocioni, un joven entusiasta y sin dudas inteligente, fue el único seleccionado en toda la provincia para participar de las olimpiadas internacionales de matemática que este año tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre.

Todo se hizo y se hace a pulmón, tanto por parte de la institución educativa como por parte de los padres. A través del acompañamiento y el apoyo constante fue posible que hoy Matías esté a días de viajar a Buenos Aires, para vivir una experiencia inolvidable. Este hecho es sumamente importante para este joven talentoso, pero también para las institución educativa.

En las Olimpiadas Nacionales de Matemática que se desarrollaron en la escuela MorenoFoto: El Litoral

"La verdad que tener un puesto así y que él participe representando a la escuela y a la región, para nosotros es muy importante incluso es muy alentador para los otros chicos, para que se incentiven y busquen participar de estos eventos", dijo la directora de la escuela Sara Faisal, Lucila Cordonera.

Por su parte la vicedirectora Sabina D´Amato manifestó a El Litoral que "es el único alumno de la provincia de Santa Fe que va a participar, junto con otros chicos de CABA y Buenos Aires. Para nosotros como escuela es un orgullo enorme y también por todo el esfuerzo de la familia, que fue acompañando para que lleguemos a este momento".

Matías Nocioni, pudo pasar a la instancia Internacional después de haber sido subcampeón en la competencia nacional de las Olimpíadas Ñandú.

Foto: Gentileza

En qué consisten

La Olimpíada Matemática Ñandú tiene tres niveles: primer nivel para alumnos con 5 años de escolaridad , segundo nivel para alumnos con 6 años de escolaridad y tercer nivel para alumnos con 7 años de escolaridad.

Constan de cinco rondas y la participación es individual. La primera es el certamen colegial, donde cada colegio selecciona a los participantes. Las siguientes, son la intercolegial, la zonal y la regional. Estas pruebas se toman en colegios de la región del participante, pero es la misma prueba en todo el país. En cada una de estas rondas, se dan tres problemas y los alumnos deben resolver al menos dos problemas bien para pasar a la ronda siguiente.

Quienes superan las tres rondas, acceden a la instancia nacional. Esta es la gran fiesta de la Olimpíada de Matemática. Los alumnos de todo el país se juntan en la ciudad anfitriona y comparten una semana juntos.

D´Amato contó que "desde hace muchísimos años, la escuela tiene su proyecto institucional sobre Olimpíadas Matemática Ñandú, siempre participamos de las distintas instancias".

En otras ocasiones, la escuela logró llegar a la instancia nacional y recibir diplomas con menciones especiales, pero este año, por primera vez, logran que el puesto de subcampeón nacional. "Para nosotros es un orgullo enorme, es el pilar de todos los ladrillitos que fuimos haciendo y construyendo durante años en este proyecto institucional", agregó la vicedirectora.

En la Moreno. Un momento de encuentro recreativo para los participantes, antes de comenzar con las pruebas de la competencia. Foto: Flavio Raina

La voz del protagonista

"Me gusto participar de las olimpiadas, este año participé por primera vez y quiero seguir haciéndolo", dijo Matías a El Litoral.

Contó, además, cómo decidió participar de estos encuentros: "Siempre me gustó matemáticas, el año pasado, en pandemia, con mi mamá empezamos a realizar problemas como entretenimiento y me gusto mucho, y entonces decidí participar en las olimpiadas".

A la hora de prepararse para la competición, Matías manifestó que "hizo muchísimos problemas de años anteriores y cuando alguno no me salía, me ayudaban mi mamá y mi tía" .

Por último expresó sentirse muy contento de viajar a Buenos Aires y "conocer a otros chicos que van a participar y les gusta lo mismo que a mí".

Lo que viene

La Olimpiada Internacional de Matemáticas en Educación Primaria permite reunir a chicos que sobresalen en las olimpiadas nacionales, para representar a sus países en una competición internacional. En esta edición participarán alumnos de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Venezuela y Argentina.