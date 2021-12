https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 10:15

10:07

"El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos" mencionó el presidente de la institución catalana.

Ante su marcha al PSG Laporta sobre Messi: "Nunca le pedí que jugara gratis, tenía que salir de él, no de mí" "El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos" mencionó el presidente de la institución catalana. "El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos" mencionó el presidente de la institución catalana.

Tras la sorpresiva salida de Lionel Messi en Barcelona mucho se dijo sobre los motivos que lo alejaron al delantero argentino de la institución catalana y lo llevaron al Paris Saint Germain.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta señaló "No sé si habría sido posible que Messi se quedara sin cobrar. Nunca le pedí que jugara gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado".

"El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barça siempre tiene la mano tendida porque sabe que el Barça es su casa" se refirió Laporta en el programa Els Matins.

Por último habló sobre la entrega del Balón de Oro, galardón que terminó nuevamente en manos de Messi "Sentí emoción y alegría por él, porque se lo merece, y orgullo porque conquistó el premio en parte por su temporada con el Barça"