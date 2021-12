Dos series históricas serán eliminadas del catálogo de Netflix

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una gran lista de bajas es la que trae la plataforma de streaming este mes de diciembre, sin embargo, un par de ellas son muy aclamadas por los usuarios y las quejas no demoraron en llegar.

​Ya es una tradición que Netflix renueve su catálogo todos los meses. No sólo por las nuevas producciones que se suman y suelen estallar en la pantalla, sino que también por aquellas que son eliminadas y generan polémica en las redes sociales.

Esto último principalmente sucede con aquellos títulos que no son producidos por dicha plataforma de streaming y que poseen una fecha de vencimiento. Desde su creación, hemos visto cómo grandes series y películas se despidieron.

Ahora, el anuncio de dos nuevas pérdidas enfureció a muchos fanáticos, quienes tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para ver estas series antes de que sean retiradas.

Sin comunicado oficial, el anuncio fue dado dentro de la propia plataforma. Al ingresar en cada uno de esos títulos, aparece un aviso donde figura la fecha límite para disfrutar de sus episodios.

La primera serie en desaparecer será Grey’s Anatomy. El drama médico tiene publicadas, al día de hoy, 17 temporadas completas y cuenta con el anuncio de una nueva entrega. Sin embargo, no se podrá disfrutar en Netflix ya que es el primer título de peso que abandona el catálogo.

Por otro lado, una comedia también dirá adiós. Casi tan popular como la anterior, brilló en varios canales de televisión desde que fue emitida por primera vez en 2009 y hasta la actualidad. La serie sigue vigente y, si bien todo parece indicar que no tendrá temporada 12, los fans no pierden la esperanza. Se trata de Modern Family que, con 11 temporadas, abandonará Netflix a fin de diciembre.

La lista completa de las bajas durante el mes de diciembre:

5 de diciembre

Ted Bundy: Extremadamente cruel, malvado y perverso

6 de diciembre

Bob’s Broken Sleigh

No Game, No Life: Zero

9 de diciembre

Hermano de Jorel

Mariah Carey’s: Merriest Christmas

10 de diciembre

Asesino serial con Piers Morgan

Khair y Baraka

Z4

Máquinas Mortales

15 de diciembre

Clarence

Ice Fantasy

Steven Universe

Hora de Aventura

Escandalosos

El Increíble mundo de Gumball

La Liga de la Justicia

20 de diciembre

Sonic Boom