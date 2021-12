https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 10:53

10:52

La cantante de Reconquista llega con sus repertorio renovado, en el marco de la gira provincial que viene realizando en los últimos meses. Como artistas invitadas estarán Itatí Barrionuevo y el Dúo Orilleras.

Este sábado, en Solar de las Artes Patricia Gómez dice "Vuelvo" La cantante de Reconquista llega con sus repertorio renovado, en el marco de la gira provincial que viene realizando en los últimos meses. Como artistas invitadas estarán Itatí Barrionuevo y el Dúo Orilleras. La cantante de Reconquista llega con sus repertorio renovado, en el marco de la gira provincial que viene realizando en los últimos meses. Como artistas invitadas estarán Itatí Barrionuevo y el Dúo Orilleras.

Este sábado, en Solar de las Artes (9 de Julio 2955), se presentará la cantora de Reconquista Patricia Gómez, en el marco de su gira provincial a la que denominó “Vuelvo”, que marca su esperado retorno a los escenarios luego de las restricciones establecidas durante la pandemia.

En la ocasión estará acompañada por Alejandro Della Rosa, Emmanuel Gómez, Mateo Zanuttin, Matías Bianch y Mariano Peresón; como artistas invitadas estarán Itatí Barrionuevo y el Dúo Orilleras.

La apertura del espacio será a las 21. Las reservas se pueden hacer al 342-154861395.

Reencuentros

Tras haber iniciado el tour el lunes 11 en Florencia, durante los meses de octubre y noviembre recorrió diferentes escenarios de la provincia: Reconquista, Las Toscas, Gálvez y Romang. Ahora es el turno de Santa Fe, en solar de las Artes, y al día siguiente de Rosario, en El Aserradero. La gira cerrará nuevamente en Reconquista (el pago chico de la cantante), en el centro cultural Errar Es Divino. El repertorio recorre canciones de sus más recientes álbumes, “Jaaukanigás” (Crystal Music, 2019, nominado a Los Premios Gardel) y “De raíz” (Acqua Records, 2021), junto con el reciente EP “Zona de canciones”.

“Al pensar que que podemos volver, que podemos retomar de a poquito la actividad, se me ocurrió armar esta gira santafesina, porque me pareció que estaba bueno poder regresar a los escenarios desde mi provincia hacia todo el país. Entonces empezamos por la bota santafesina, y nos embarcamos en esta osadía de recorrer una provincia que es muy grande, pero a mí me encantan los desafíos, encontrar nuevas maneras de poder comunicar lo que hacemos y de encontrarnos con el público”, contaba la artista en diálogo con El Litoral.

Comentaba también que “es una gira que la armamos nosotros: es totalmente autogestiva, como todo lo que yo hago con mi grupo de trabajo. Estuve un mes y medio más o menos tratando de contactarme con las comunas, con los municipios; buscando sponsors para que nos ayuden a cubrir los gastos; de modo que cuando vayamos a la localidad o cobramos una entrada o la comuna o municipio nos paga un cachet y la gente va gratis. Y de alguna manera recuperar esa fuente laboral, que es para nosotros poder tocar”.