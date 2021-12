Hamilton lideró los primeros entrenamientos en Arabia Saudita

Este fin de semana la Fórmula Uno podría tener a un nuevo campeón, Max Verstappen quien se mantiene en lo más alto de las posiciones podría coronarse por primera vez en la categoría. Sin embargo, su perseguidor, Lewis Hamilton no le dejará el camino fácil al neerlandés.

Este viernes, como es característico en la competencia, se disputaron los primeros entrenamientos libres y el piloto de Mercedes fue quien obtuvo el mejor tiempo. Con un registro de 1:29.786, fue quien dominó la tanda. En tanto que el de Red Bull finalizó segundo con una marca de 1:29.842.

