La única experiencia inmersiva oficial, creada por los expertos del Museo Van Gogh, llega por primera vez a Buenos Aires.Luego de recorrer diferentes ciudades del mundo, Argentina es el primer país de Sudamérica que recibirá esta premiada exposición en 2022. Será una experiencia única, inmersiva e interactiva.

En marzo "Meet Vincent van Gogh" en la Argentina La única experiencia inmersiva oficial, creada por los expertos del Museo Van Gogh, llega por primera vez a Buenos Aires. Luego de recorrer diferentes ciudades del mundo, Argentina es el primer país de Sudamérica que recibirá esta premiada exposición en marzo de 2022. Será una experiencia única, inmersiva e interactiva.

En marzo de 2022 Buenos Aires será, por primera vez en Sudamérica, la sede de una nueva experiencia única y emocionante: “Meet Vincent van Gogh”, permitirá a los visitantes adentrarse en la vida del icónico artista, y descubrir a través de una experiencia multisensorial sus obras más famosas y la historia de su vida. Los invitados recorrerán seis escenarios a través de los cuales podrán ver, tocar las reproducciones de cuadros y hasta escuchar los propios pensamientos del magnífico pintor.

Inspirada en el conocimiento y la experiencia del Museo Van Gogh, la galardonada experiencia en 3D invita a los visitantes a viajar al mundo de Vincent Van Gogh y será presentada en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2022, de la mano de Foggia como promotor, con la producción internacional de Proactiv Entertainment, productora y promotora de Barcelona, y el apoyo de la Embajada de los países Bajos en Argentina.

Habrá proyecciones a escala real, fotografías, fragmentos de vídeo, reproducciones detalladas, animaciones multimedia interactivas y aplicaciones, decorados teatrales, fragmentos audiovisuales y citas extraídas de más de 800 cartas.Foto: Gentileza Carolien Sikkenk

La idea pretende acercar el arte a familias, adultos y estudiantes; y mostrar la historia del conocido pintor holandés de una forma innovadora, moderna y tridimensional gracias a este inmersivo proyecto 360º. Actualmente se encuentra en Madrid, cosechando un gran éxito de críticas y una expectativa de recibir más de 120 mil visitantes.

El visitante podrá tocar con sus propias manos las reproducciones de las obras de arte originales, el trazo de las pinceladas, y contemplará a través de proyecciones a escala real, fotografías, fragmentos de vídeo, reproducciones detalladas, animaciones multimedia interactivas y aplicaciones, decorados teatrales, fragmentos audiovisuales y citas extraídas de más de 800 cartas. Durante el recorrido, apoyado por una audioguía, cobrarán vida numerosos personajes: el propio pintor, su hermano Theo, su cuñada Jo Bonger, su madre y otras personas que han sido claves en su vida. Los asistentes viajarán hasta algunos lugares cruciales en la vida de Van Gogh gracias a decorados que evocan lugares emblemáticos como el café parisino Le Tambourin, el hospital de Saint-Rémy y la Casa Amarilla de Arlés.

“Meet Vincent van Gogh”, permitirá a los visitantes adentrarse en la vida del icónico artista, y descubrir a través de una experiencia multisensorial sus obras más famosas y la historia de su vida.Foto: Gentileza Carolien Sikkenk

Meet Vincent van Gogh estará abierta al público en marzo de 2022. Próximamente se informará la fecha de salida a la venta, por sistema Ticketflash. Más información en: www.vangogh.com.ar.

El visitante podrá tocar con sus propias manos las reproducciones de las obras de arte originales, el trazo de las pinceladas.Foto: Gentileza Carolien Sikkenk

Acerca de Proactiv Entertainment

Es la empresa promotora líder en España en producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales, y conciertos de música. Con sede central en Barcelona, y oficinas en Madrid y Abu Dhabi, esta compañía independiente cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector del entretenimiento. Entre sus proyectos destacan espectáculos con grandes marcas, reconocidas a escala nacional e internacional, como Disney On Ice, Disney Live!, Star Wars in Concert, Marvel Universe Live, Peppa Pig, Harlem Globetrotters, WWE, Monster Jam, Caminando entre Dinosaurios, o Cartoon Network. Del mismo modo, destacan sus exposiciones de éxito como Meet Vincent van Gogh, The Art of the Brick y Barça the Exhibition. En música, no solo produce conciertos de grandes artistas, sino que también ofrece servicio de booking y management a otros promotores y discográficas.

Internacionalmente, Proactiv ha replicado el modelo de éxito implementado en España en otros lugares como Emiratos Árabes Unidos, Latinoamérica y Europa, donde también organiza y produce espectáculos, originales y para todos los públicos.

Acerca de Foggia

Foggia es la Compañía de Entretenimiento que pilotea Marcelo Dionisio. Nicolás Mamruth es Booking Partner de Foggia. Juntos presentan y producen en Argentina “Meet Vincent Van Gogh”.

Foggia produce shows en vivo nacionales e internacionales, genera contenidos digitales para plataformas OTT y formatos originales para jóvenes, basados en los verticales del gaming y el hip hop. Entre sus activos se destacan, la agencia de marketing y medios MisterP, la plataforma de streaming Suena en Vivo, la ticketera TicketFlash y el Centro Cultural Sur en Vivo.