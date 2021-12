Para frenar la demanda, el Banco Central tuvo que vender otros USD 140 millones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.12.2021

La entidad monetaria acumula en diciembre un saldo negativo de unos USD 200 millones por su intervención cambiaria.

La entidad monetaria acumula en diciembre un saldo negativo de unos USD 200 millones por su intervención cambiaria.

En la última rueda de la semana, el Banco Central tuvo que vender US$ 140 millones para asistir la demanda del mercado. En una semana cruzada por falsas versiones de que podrían afectarse los depósitos de los ahorristas lo que generó la salida de al menos US$ 600 millones de los bancos, la autoridad monetaria debió vender casi US$ 400 millones.

Este viernes hubo récord de operaciones en el mercado de contado, con US$ 1031 millones negociados. En este contexto, el dólar mayorista subió seis centavos, a $ 101,16. En la semana​ el tipo de cambio subió 36 centavos, casi a la par de los 34 centavos de la semana anterior.

Este viernes, el mercado de bonos argentinos sigue reaccionando en forma positiva a las noticias de que el Gobierno busca encaminar el acuerdo con el Fondo Monetario. En cambio, las acciones pierden hasta 8%. Los bonos suben en torno a 2%, lo que permite que el riesgo país perfore el piso de 1800 puntos básicos y ceda 2,4%, a 1775 puntos.

De esta forma el indicador de JP Morgan que marca la tasa adicional que pagaría la deuda argentina, baja un escalón en medio de las expectativas que generó el viaje de un equipo técnico del ministerio de Economía a Washington para avanzar en el acuerdo con el Fondo.

En cambio, la racha positiva se cortó para las acciones argentinas. Después de las fuertes subas de las últimas 48 horas, en esta rueda el Merval cae 1,1%. En Nueva York los ADR se derrumban hasta 7%.