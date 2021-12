https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 18:19

18:07

Desde hace 10 años

Video: extrañas mutilaciones de ganado en el norte de Santa Fe

Aparecen vacas muertas de una manera muy particular y los animales de la zona no las comen.

Un extraño caso mantiene en vilo a la gente de los campos en el departamento General Obligado ubicado al norte de la provincia de Santa Fe. Desde hace 10 años afirman que se dan estos fenómenos y nadie sabe explicar por qué.

“Así como caen, no quedan rastros”, explica José Luis Trevisan, productor del distrito El Sombrerito en dicha localidad. No hay explicación alguna de cómo son mutiladas las vacas pero se repite la forma.

“Como que les pega un rayo y caen”, relata Trevisan y comenta que es como si le cortaran con un cuchillo filoso la lengua y la quijada de la vaca arrancándole la piel y dejando ver el hueso blanco y pelado.

Lo más curioso es que los animales de la zona, perros, caranchos, cuervos, roedores, no tocan el animal como en otros casos, no se los comen y se descompone lentamente.

