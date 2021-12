https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En relación a su función El Presidente del Concejo de Sunchales responde: "No tengo nada que ocultar" El funcionario respondió acerca de la legitimidad de las funciones que realizaba al mismo tiempo.

En relación a la nota publicada en El Litoral, el lunes 29 de noviembre, bajo el titular “Imputaron penalmente al presidente del Concejo Municipal de Sunchales”, el edil del Partido Demócrata Progresista, Horacio Bertoglio, respondió a algunas de las afirmaciones vertidas en esa nota.



Un fragmento de la nota indica que: “El caso se destapó de manera sorpresiva y dejó al descubierto que habría falseado la situación al asumir el cargo cuando dejó sentado que ya no se desempeñaba como apoderado del denominado "Loteo Solaro”. Sobre esto, Bertoglio manifestó que: “Una vez que fui electo y antes de asumir el cargo, renuncié a mi condición de apoderado del Loteo ante la Municipalidad de Sunchales y eso consta en el expediente. La renuncia fue recibida por la Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente de la ciudad. Así, desde que asumí en diciembre de 2019, me aparté de las usuales reuniones que como arquitecto y apoderado del Sr. Solaro mantenía con frecuencia con funcionarios del Ejecutivo Municipal y con los propios concejales, como parte de mis tareas profesionales, lo cual está plenamente corroborado en el expediente”, dijo Horacio Bertoglio.



En ningún momento Bertoglio afirmó que dejaba de ser apoderado ante otros organismos (EPE, Cooperativa de Agua Potable, proveedores del Loteo, ante los propios poderdantes; entre otros), como parte habitual de su trabajo, y en conocimiento absoluto de los funcionarios municipales, tanto del Ejecutivo como del Concejo.



Líneas más abajo, en el artículo periodístico se dice lo siguiente: “Fue en ese momento que algunos de sus pares plantearon apartamiento del Cuerpo Legislativo, pero no hubo consenso y no fue sancionado. No conformes con esta resolución realizaron una presentación en la Fiscalía de Rafaela, instancia que, en función de las pruebas presentadas, inició un expediente y dispuso la investigación respectiva”. Sobre esto, Bertoglio afirmó que nadie planteó en ese momento apartamiento del Cuerpo Legislativo. La Comisión de Poderes aprobó su incorporación al Concejo Municipal sin observaciones y esto consta en el Acta de la Comisión de Poderes del 6 de diciembre de 2019.



La condición de apoderado, que ostentaba desde el año 2013, fue conocida por todos los ediles, intendentes, secretarios que se desempeñaron desde antes de la aprobación de la Ordenanza que estableció la factibilidad del Loteo. Incluso dicha situación de apoderado está explícitamente reconocida en el Art. 1º -y sus alcances en el Art. 2º- de la Ordenanza 2467/2015, autoría del Departamento Ejecutivo Municipal (de otro signo político), siendo Bertoglio concejal en ejercicio por la oposición. “Tanto el Concejo Municipal (siempre votando todas las Ordenanzas relativas al Loteo por unanimidad) como el Departamento Ejecutivo Municipal con sus actos de promulgación de cada una de ellas, manifestaron no reconocer incompatibilidad o conflicto de interés alguno”, agregó Bertoglio.



Por último, en la nota se expresa lo siguiente: “Tiempo después, en 2019, Bertoglio fue elegido concejal de la ciudad de Sunchales,pero antes de asumir presentó una nota ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal, dando fe de su renuncia al poder general que tenía para actuar legal y profesionalmente en el Loteo Solaro”. Por esta declaración, Bertoglio asegura que no renuncia al poder general que permitía actuar legal y profesionalmente y eso figura en el expediente. Tal es así, que el Sr. Solaro no revocó su poder sino hasta el mes de abril de 2021; por lo que hasta esa fecha siguió ejerciendo tares relativas a su profesión como arquitecto, con pleno conocimiento y aceptación de su cliente, del Ejecutivo Municipal y del Concejo Municipal.



El art. 39º, inciso 4, de la Ley Provincial Orgánica de Municipalidades N.º 2756 atañe al caso por el que se lo juzgó a Bertoglio en el Concejo Municipal, y prevé que los Concejales pueden ser removidos “…por inhabilidad física o legal, siendo causa bastante para la exclusión o remoción cualquier participación en provecho propio en los contratos o en las empresas encargadas de servicios públicos del resorte o jurisdicción municipal”. Estos son supuestos que no se dan en este caso, debido a que el Loteo no reviste tales condiciones. “No tengo nada que ocultar y todo ha sido en el marco legal correspondiente. Siempre he tenido la absoluta predisposición para aclarar cualquier duda al respecto y la tranquilidad de actuar de buena fe, en el marco de la Ley”, finalizó el Presidente del Concejo de Sunchales.