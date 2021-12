Munúa: "No somos el equipo que fuimos hoy"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 23:43

23:14

El entrenador uruguayo dijo que "la responsabilidad es mía" y que "hay que dar vuelta rápidamente la hoja porque tenemos un partido importante el sábado".

Sin dudas que fue el peor partido de la era Munúa y uno tiene la sensación de que así también lo vivió el técnico y sus colaboradores. Luego del partido, no anduvo con pelos en la lengua y fue concreto y contundente al decir que "no nos encontramos, no me gusta perder de esta manera, tenemos que dar vuelta la hoja rápidamente porque el sábado tendremos un partido muy importante contra nuestro clásico rival".

El técnico uruguayo, que por primera vez vio un equipo que ni siquiera creó situaciones de peligro (apenas el cabezazo de García en el primer tiempo, luego del centro de Machuca, que se fue cerca del travesaño), dijo que "la responsabilidad de la derrota es mía y la asumo", agregando que "nunca le encontramos la vuelta al partido, nos encontramos con un buen equipo, que planteó muy bien el partido y no nos hizo sentir cómodos en la cancha. Este equipo de Central Córdoba no sólo tiene buenos jugadores, sino que funciona bien. Jugó suelto, sin presiones, no tenían nada para perder y nos superaron en todos los aspectos. No tengo más nada para decir", señaló Munúa, quien dio a entender que Central Córdoba jugó más despojado de presiones y que Unión sintió esa obligación de ganar el partido para acercarse a la clasificación para la Sudamericana y no depender al extremo de una victoria en el clásico en la última fecha.

El momento en el que el remate de Banegas, uno de los mejores de Central Córdoba, supera el escollo de Calderón, picará y se le meterá prácticamente por debajo del cuerpo de Moyano convirtiendo el primer tanto de Central Córdoba. Foto: Gentileza El Liberal

Respecto de este último punto, dijo que "son experiencias que tenemos que analizar y asimilar. Ahora lo que importa es dar vuelta la página rápidamente y trabajar mucho en la semana para revertir esta imagen que dejamos acá en Santiago del Estero. Hoy estamos jodidos, esa es la realidad. Duele perder así, no le gusta a nadie".

Cuando se lo consultó si hubo algo para rescatar de la actuación del equipo, dijo que "rescato el orgullo que mostraron los muchachos en el segundo tiempo, el amor propio para ir a buscar el empate aún sabiendo que las cosas no estaban saliendo bien en el juego. Eso es algo que no se dio sólo hoy sino en otros partidos. De todos modos, no somos este equipo que fuimos hoy".

Juan Ignacio Nardoni con pelota dominada y tratando de encontrar claridad en el juego, algo que no consiguió. Foto: Gentileza El Liberal

Por último, dijo que "este es un grupo de futbolistas muy unido y eso nos permitirá encontrar soluciones rápidas para arreglar todo lo que hoy salió mal. Llegaremos de buena forma al clásico. Lo de hoy ya está, hay que seguir adelante y pensar en Colón. El de hoy fue un paso en falso, un partido en el que no me gustaron las formas de juego que tuvimos. Pero ya está. Hay que dar vuelta la página", reiteró el entrenador uruguayo.

Sin dudas que así como la victoria le hubiese despejado bastante el camino a Unión en búsqueda de la clasificación a la Sudamericana, esta derrota lo obliga a ganar el clásico y esperar, en principio, lo que pase en esta fecha con el resto de los equipos que pugna por llegar a esa copa. Dejando de lado a Racing (que está clasificando al igual que Unión, con 50 puntos y mejor diferencia de goles), lo "bueno" para Unión es que tanto Gimnasia como Central tienen rivales difíciles en esta fecha: el Lobo juega el clásico con Estudiantes y Central tiene que visitar a Lanús. El tercero en cuestión es Argentinos Juniors, que jugará el lunes ante Aldosivi en la Feliz. Es decir que, por lo pronto, hay que esperar los resultados que se den en esta fecha y luego buscar los tres puntos ante Colón. No parece haber otra alternativa.

Blasi lesionado en el aductor derecho

Brian Blasi tuvo que abandonar prematuramente el campo de juego, cuando hizo un mal movimiento en la jugada del gol de Central Córdoba y se fue visiblemente dolorido en el aductor de la pierna derecha.

De inmediato, el cuerpo médico de Unión le colocó hielo en la zona afectada y si bien es prematuro decirlo, estará en duda para el compromiso del sábado que viene ante Colón, que se jugará a las 17 en el 15 de Abril.

Por otra parte, Juan Carlos Portillo era el único "colgado" con cuatro amarillas pero no fue amonestado, por lo que estará en condiciones de jugar ante Colón.

Respecto de los que venían lesionados, tanto Luna Diale como Márquez ingresaron en el segundo tiempo. En ambos casos se notó el tiempo -aunque fue corto- de inactividad, pero el rendimiento del equipo era tan flojo que rápidamente entraron en la confusión, el desorden y la impotencia del resto. Luna Diale jugó todo el segundo tiempo (ingresó por Nardoni), mientras que Márquez lo hizo cuando faltaban diez minutos para el cierre del partido.

Tampoco los cambios sirvieron para cambiar algo en Unión, que terminó jugando con tres delanteros (Luna Diale arrancando desde atrás, Márquez y García), más Zenón volcando a la derecha y Gastón González por izquierda. En este aspecto, los cambios le dieron mucho más resultado a Sergio Rondina, sobre todo el ingreso de Sequeira, que terminó siendo desequilibrante y autor de un golazo que selló el resultado del encuentro.