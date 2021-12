Juraron los decanos de Arquitectura y Diseño, y Psicología en la UCSF

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Toma de posesión de cargos en la Universidad Católica de Santa Fe. El MDA Gabriel Biagioni inaugura su gestión, mientras que el Dr. Fabián Castriota renueva su mandato por tres años más.

En un aula colmada de autoridades, familiares y amigos, el MDA Gabriel Biagioni y el Dr. Fabián Castriota realizaron su Jura y Profesión de Fe como decanos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, respectivamente.

Más allá de la formalidad del evento, la emoción y las palabras de aliento llenaron el ambiente de apoyo y cordialidad. Gabriel Biagioni inaugura su gestión como Decano en la UCSF, mientras que el Dr. Castriota renueva su mandato por tres años más.

El acto tuvo lugar en la Sede de Echagüe 7151. Estuvieron presentes, el presidente del Directorio de la UCSF, Dr. Armando De Feo; el Rector, Mgter. Lic. Eugenio Martín De Palma, el vicerrector Académico, Dr. Guillermo Kerz y el Vicerrector de Formación, Pbro. Lic. Carlos Scatizza; secretarios de Rectorado y decanos; e integrantes de los equipos de gestión de las sedes Posadas, Rafaela, Reconquista y Rosario que también asistieron para sumarse a los desafíos propuestos por ambos decanos.

Asimismo, participaron el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santa Fe, Arq. Javier Mendiondo; la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1° Circunscripción, Mgter María Betsabé Caspani; la Vicepresidenta del Colegio de Arquitectos Distrito 1, Arq. Ma. Victoria Alconchel; el Director del Hospital General Mira y López, Médico Psiquiatra Ignacio Francia y en representación de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe, la Arq. Ma. Elena Ghieto.

Una Facultad de referencia

Frente al reto que se propone, el magíster Biagioni dijo que "a pesar de lo intimidante y de la magnitud de la responsabilidad que supone, no me ha costado acepta el desafío, sobre todo, sabiendo que podía contar con un equipo extraordinario de gente capaz y comprometida. Confío en que este esfuerzo nos permitirá ver en unos años, una Facultad respetada y de referencia. No será fácil, pero será apasionante. Seamos una inspiración para toda nuestra gente".

Haciendo un repaso de su historia, en gran parte ligada a la UCSF, agradeció a la arquitectura por haberle prestado sus ojos para ver el mundo. "Todos miramos la realidad con los ojos con los que nos hemos formado. Aprender no es solo una forma de capacitarse, es sobre todo una manera de ver las cosas".

"Nuestra tarea es preparar profesionales capaces de comprender en profundidad la condición humana y resolver con inteligente sensibilidad nuestras necesidades como personas y como comunidad. Podemos ofrecer una Facultad atenta a las demandas, dispuesta a producir conocimiento y transformarlo en acción", propuso el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

"Nuestros alumnos son una elite, la elite del conocimiento y la creatividad, los que impondrán su huella en nuestras ciudades, edificios y artefactos de bienestar. No solo tenemos que educarlos en idoneidad, sino también en la responsabilidad que significa ser actores de las transformaciones que nuestro país necesita. Requerirán de virtud, valores y valentía. No es una tarea menor la que tenemos por delante.

Compromiso genuino con responsabilidad

Por su parte, el rector de la Universidad, afirmó que "ambos, están lo suficientemente preparados para la conducción de sus respectivas facultades: dotes de gobierno, trayectoria académica y capacidad para la gestión. Haber recibido este reconocimiento por parte de la comunidad universitaria los pone en un lugar de honor, pero al mismo tiempo de enorme responsabilidad".

Aprovechó la oportunidad de agradecerles el compromiso genuino que tienen para con la institución y su misión. "Y hago votos para que se cumplan todos sus objetivos y que los mismos puedan ser realizados en un clima de armonía institucional", afirmó el Mgter. De Palma.

"Que la educación esté centrada en la persona"

En la ocasión, el Dr. Armando De Feo, presidente del Directorio de la UCSF dejó en claro que "toda la Universidad tiene puesta en ambos su confianza para que su labor redunde en su beneficio particular y de la Iglesia toda en general. Esperamos mucho de ambos, pero sepan que cuentan con todo el apoyo necesario para cumplir su misión".

Además, mencionó que, en este momento particular, de cambio constante, en que el mundo se encuentra "exigirá dar nuevas respuestas afianzadas en los mismos valores que encarna nuestra Universidad. La incorporación de la virtualidad no habrá de opacar nuestra firme convicción de ofrecer un servicio de enseñanza personalizada, centrada en la persona. Nos debemos a una formación integral cristiana y humanística, científica y profesional, en orden a la evangelización de la cultura y a la promoción humana", destacó.

Gabriel Biagioni es Arquitecto por la UCSF con el mejor promedio de su promoción. Máster en Diseño Arquitectónico por la U. de Navarra con Beca de la U. Torcuato Di Tella. Profesor Titular de Arquitectura 3 por concurso. Ha investigado y publicado artículos, entrevistas, material pedagógico y un libro. Como profesional ha proyectado y construido obras de diversa índole y escala, que han sido premiadas y publicadas en medios nacionales e internacionales.

El Dr. Castriota es docente de la UCSF desde el año 2005 y Decano de Psicología desde 2015. Profesor de Psicología laboral y organizacional del Doctorado de Psicología de la Universidad del Salvador y Profesor de recursos humanos del Doctorado de Administración Pública de la Univ. Nacional del Litoral. En el ámbito privado es asesor de empresas internacionales, nacionales, organismos públicos, gremiales, fundaciones y universidades. Se especializa en diseño organizacional, selección estratégica de personal, formación de recursos humanos, desarrollo de equipos de alta performance, diagnóstico organizacional y gestión del cambio.