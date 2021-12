Extraditarán a EE.UU. al ex jefe de Inteligencia de Venezuela, para ser juzgado por narcotráfico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Hugo Carvajal, quien fue apresado en septiembre pasado en Madrid, tras pasar casi dos años prófugo. Había sido detenido en la capital española en abril de 2019, por pedido del gobierno estadounidense, pero logró darse a la fuga. Fue el titular de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Hugo Carvajal, ex jefe de Inteligencia de Venezuela. De hombre clave del chavismo, a prófugo de la Justicia española recapturado.

La Justicia de España rechazó un último recurso presentado por Hugo Carvajal, el ex jefe de Inteligencia de Venezuela, y volvió a dejar lista su extradición a Estados Unidos, que lo busca por narcotráfico. "No queda ningún obstáculo ni ningún recurso pendiente que paralice la entrega" de Carvajal a las autoridades estadounidenses, explicó un vocero de la Audiencia Nacional. El tribunal español no precisó cuándo se concretará la extradición.

Carvajal fue detenido en septiembre en Madrid luego de pasar casi dos años prófugo. De esta manera, el derrotero judicial del líder de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), quien fuera detenido en abril de 2019 por pedido de Estados Unidos, parece acercarse a su fin.

La Justicia estadounidense lo acusa de haber pertenecido con otros altos cargos del chavismo al llamado Cártel de los Soles, que habría traficado drogas con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC. La batalla judicial incluye numerosos recursos de Carvajal para evitar ser extraditado, incluso una fuga de veinte meses desde que la Justicia española acordó su extradición en noviembre de 2019.

Cirugías, bigotes y pelucas postizas

En su huida, el general retirado, de 61 años, se sometió a operaciones de cirugía estética, usaba bigotes, pelucas postizas y cambiaba de domicilio cada tres meses, según la policía, que lo volvió a detener en Madrid en septiembre pasado.

El último giro judicial ocurrió en octubre, cuando la Audiencia Nacional dejó en suspenso la extradición de Carvajal tras un recurso de su defensa en el que alegaba que su defendido podría ser condenado a cadena perpetua, algo no previsto en las leyes españolas, poniendo en duda la viabilidad de su entrega.

Pero el tribunal consideró ahora "suficiente" la garantía ofrecida por Estados Unidos de que una eventual cadena perpetua no sería "una pena inhumana", ya que en la práctica "no es indefectiblemente de por vida" ya que puede ser revisada "por vía de recurso o por vía de medida de gracia".

La decisión no es susceptible de apelación, recordó el fallo de la Audiencia Nacional, por lo que la extradición volvió a recibir luz verde. Carvajal, quien huyó por mar de Venezuela luego de que en febrero de 2019 reconociera como presidente al opositor Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, se mantuvo activo en redes sociales donde siempre negó las acusaciones en su contra.