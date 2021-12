Bizarro: una mujer fue descubierta amamantando a un gato en un avión en pleno vuelo

Una mujer que viajaba en un vuelo de Nueva York a Atlanta fue descubierta dándole el pecho a su gato en el avión. Cuando la asistente de vuelo le pidió que devolviera la mascota a su transportín, la mujer se negó.

El incidente, que supuestamente ocurrió durante el vuelo 1360 de Delta, desde Syracuse, Nueva York hacia Atlanta, Georgia, se hizo público después que la foto de un mensaje enviado desde el avión fuera distribuido en redes sociales. Se desconoce, no obstante, la fecha exacta en la que ocurrió el suceso.

Someone just texted me this… what the actual hell? pic.twitter.com/B0ri97fh2D