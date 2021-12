Patricia Pacheco apuntó contra la familia del "Potro" Rodrigo, por malgastar la herencia de su hijo Ramiro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex pareja del cantante acusó fuertemente a la familia del padre de su hijo Ramiro, al revelar intimidades de lo que hicieron con herencia del cantante.

En las últimas horas, a través de una entrevista que concedió al programa 'A la tarde' que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América TV, donde Patricia Pacheco disparó duro contra el entorno más cercano del recordado cuartetero cordobés.

Según la propia Pacheco, si bien está cansada de reiterar esta misma denuncia en los medios por el miedo que tiene a posibles represalias, todos los bienes que dejó el Potro Rodrigo sufrieron un manoseo importante por parte de sus familiares de sangre, donde dejaron de lado a su natural heredero: su hijo Ramiro Bueno, que hoy ya tiene 24 años.

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Me duele ver cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”, aseguró Patricia desde una conversación por WhatsApp que leyeron al aire.

Además, se encargó de asegurar que de todo lo que el Potro Rodrigo generó en vida, que no fue poco, no queda casi nada, apuntando directamente contra Beatriz Olave, la abuela de Ramiro.

“Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa. Ya pasaron muchos años y lo que me duele es por Rodrigo”, disparó segura de sus palabras.

Como si esto fuera poco, Patricia Pacheco también agregó que toda esta situación que le da 'pena' por la memoria del Potro Rodrigo, dado que por “tanto manoseo” e “interés por el dinero”, dejaron a “Ramiro a un lado, relegado”. “La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la sintió, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, digo que no le reconocen que sea de él y, por ende, para su hijo, su nieto, su sangre. Le negaron y le niegan su hijo por plata”, sintetizó quien fuera la pareja del intérprete de 'Soy cordobés', entre muchos otros éxitos.