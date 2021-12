https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más de 18.000 sostienen al club con la cuota Lo afirman los dirigentes de Unión: "Lo del socio tatengue en la pandemia fue emocionante"

Tanto Carlos Cattaneo como Germán Dipangracio hicieron mucho foco en el aguante y la fidelidad del socio de Unión para con su club en los últimos tiempos. "Nosotros hoy estamos arriba de los 18.000 socios, volviendo a la normalidad y seguramente llegaremos a los 20.000 a la brevedad. Pero en el peor momento de la historia, con el COVID, quedaron firme 13.000 socios. En muy pocos clubes de la Argentina pasó eso, en la mayoría se borraron. Esto que hizo el socio de Unión fue algo increíble, emocionante".

De ese número creciente de socios, el Club Atlético Unión logró con diversas campañas y mucho trabajo coordinado entre distintos departamentos de la CD, que 10.000 (más de la mitad) estén adheridos al débito automático. "Cuando entraron Sphan y Molina al club no había nada. Hoy Unión tiene uno de los mejores soportes tecnológicos de la Argentina para controlar y gestionar con el socio. Ni qué hablar del sistema home exclusivo para "Socios Unión", una herramienta web desde la cual el socio tiene todo al alcance, desde su computadora y celular, sin moverse de su casa. Todo esto genera la figura de un club moderno, adaptado a los nuevos tiempos".

Uno de los datos, de color, es que el sistema de cobro de cuotas social desde hace varios años está "calzado" con lo más de 1.400 alumnos del IPEI. "El que no tiene la cuota al día no tiene la matrícula. Antes, era un desorden y no todos los alumnos pagaban la cuota societaria". En el final, tanto Carlos Cattaneo como Germán Dipangracio, agradecen a "mucha gente de Unión que trabaja por Unión, sin buscar nada y a los empleados de la oficina de socios del club. Además el departamento de Actividades Sociales y Culturales desarrolla una gran función social en la ciudad, mejora constantemente el predio místico de La Tatenguita (que el miércoles 8 inaugura la temporada de verano para los socios e hinchas tatengues), trabaja con el gran Fútbol 5 Union, con Genero y Diversidad, con Agrupaciones y Peñas, y avanza con el fascinante proyecto de Glorias Tatengues que consta de un mural gigante echo por el artista Sebastián Farías y con placas de mármol que duraran para toda la vida, en el mismo ya fueron merecidamente homenajeados ídolos como Nery Pumpido, turco Ali, Fantasma Ruiz, loco Marzo y fantasma Ruiz ".

Ambos recalcaron que ellos trabajan con un gran equipo que sino sería imposible tantos avances, en el dpto de socios son 7 miembros de CD y en la sub de obras son 11 profesionales trabajando.