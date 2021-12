Soldado voluntario imputado por abusar a una niña de su familia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 04.12.2021

12:55

Le atribuyeron haberla sometido durante una visita, en una casa del norte de la ciudad de Santa Fe. Fue detenido en Junín, y este viernes quedó en prisión preventiva.

Un soldado santafesino quedó en prisión preventiva luego de que le imputaran haber abusado sexualmente de una niña de 13 años. Fue detenido en Junín, cuando salía del Grupo de Artillería 10, tras la realización de tareas de inteligencia para poder encontrarlo.

La fiscal María Celeste Minniti está al frente de la investigación por la cual ordenó la detención del soldado voluntario Agustín Cejas (24), a quien atribuyó el "abuso sexual con acceso carnal agravado" de una niña de 13 años, perteneciente a su círculo familiar. La audiencia se realizó este viernes por la tarde, y fue presidida por el juez Sergio Carraro.

En la misma, el magistrado ordenó la prisión preventiva del veinteañero, tras considerar la existencia de los peligros tanto de fuga como de entorpecimiento probatorio. Esto, tras no considerar suficientes las medidas alternativas propuestas por el abogado defensor, Héctor Acuña.

La última noche

La denuncia fue radicada por la madre de la niña a finales de julio, inmediatamente después de que su hija le contara lo ocurrido. Cejas y sus padres, oriundos de Pergamino, se habían trasladado hasta Santa Fe para visitar a sus familiares, que residen en el norte de la ciudad.

Permanecieron 15 días en esa casa, y la última noche que durmieron allí el soldado se habría metido en la cama de la niña de 13 años y abusado de ella. La mañana siguiente se levantó, saludó a sus familiares santafesinos y partió, como si nada hubiera pasado.

Ese mismo día la víctima habló con su mamá y le contó que fue abusada mientras todos dormían. Lo primero que hizo la mujer fue llevar a su hija al Hospital Iturraspe, donde fue atendida por una médica -que constató el abuso y logró tomar muestras-, una psicóloga y una trabajadora social.

Búsqueda y detención

De inmediato se realizó la denuncia, que llegó a manos de la fiscal Minniti, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). La investigación avanzó, pero dar con el sospechoso se hacía cada vez más difícil. La denunciante no tenía una dirección exacta de dónde vivía, y a pesar de que se trabajó coordinadamente con la policía de Pergamino, no se logró dar con Cejas.

Paralelamente, se intentaba localizar al joven por su trabajo. Pero si bien se sabía que pertenecía a una fuerza de seguridad nacional, se creía que formaba parte de Gendarmería Nacional, cuando en realidad es un soldado voluntario del Ejército Argentino.

Esto demoró su detención, y demandó la realización de diversas tareas de inteligencia hasta poder encontrarlo, las cuales estuvieron a cargo de la División Capturas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Finalmente, se supo que Cejas estaba asignado al Grupo de Artillería 10 Teniente General Bartolomé Mitre, ubicado en calle Soldado Argentino N° 457 de Junín (provincia de Buenos Aires).

Esto fue informado a la fiscal, que ordenó que se coordine un trabajo en conjunto con el Departamento de Investigaciones de esa provincia (DDI Junín), a los fines de lograr la detención del joven soldado. La misma se efectuó la mañana del miércoles 1 de diciembre, en la vía pública, frente al cuartel militar.

Deber de protección

Cejas fue trasladado hasta Santa Fe, donde fue imputado ante el juez Carraro. La fiscal Minniti solicitó que permanezca en prisión preventiva y expuso las numerosas evidencias con las que cita la investigación.

Se refirió a la existencia de ambos peligros procesales, tanto el de entorpecimiento probatorio -por formar parte de la familia de la víctima- como el de fuga.

El defensor particular no discutió la probable autoría del hecho, sino que se delimitó a considerar que los riesgos procesales podrían subsanarse con una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado no lo vio así.

En los fundamentos de su resolución, el Dr. Carraro destacó la importancia del rol que tiene Cejas como miembro del ejército, y la implicancia que tiene esto. Sobre todo en cuanto a la víctima y la percepción que tenía ella de él, ya que quien la sometió sexualmente es alguien que tiene el deber y la obligación de protegerla (porque es un familiar mayor, pero también porque es soldado).