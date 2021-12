https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Junta Electoral le bajó el pulgar

La lista de Doman no fue habilitada para participar de las elecciones en Independiente

"El oficialismo le ha quitado al club lo unico que le quedaba: la democracia.Como en un sindicato decidieron prohibir a la lista opositora.Nos proscribieron.Nos tienen miedo. No se animan a competir.Vamos a apelar todo esto" expresó el periodista en sus redes.

La Junta Electoral de Independiente negó la posibilidad de competir a la lista encabezada por el periodista Fabián Doman, que respondió con una solicitud de postergación de las elecciones previstas para el próximo 19 de diciembre.

El propio "Frente Unidad Independiente", cuyo trinomio se completa con Néstor Grindetti y otro periodista como Juan Marconi, explicó que se trató de una "clara proscripción a la propuesta electoral" de ese espacio.

"A pesar de haber presentado en tiempo y forma todos los documentos y requisitos legales solicitados para poder participar en los próximos comicios que tendrán lugar el domingo 19 de diciembre, esta maniobra arbitraria atenta contra la calidad democrática de la institución, y es el corolario de múltiples situaciones que se fueron sucediendo en los últimos días", siguió el comunicado.

En ese sentido, denunció que los integrantes de la Junta Electoral "representan al oficialismo" y que criticaron "públicamente a nuestro candidato a Presidente". Las nóminas se presentaron la semana pasada y la lista del oficialismo será "Agrupación Independiente", encabezada por Hugo Moyano, el actual presidente del club de Avellaneda, quien estará acompañado por Marcelo González (empresario de medios), como vicepresidente primero, y Manuela González (Subsecretaria de turismo de Avellaneda), como vicepresidenta segunda. .

De esta manera, con la decisión de la Junta Electoral, Moyano sería reelecto. Certificado de que la Agrupación Independiente Tradicional esta vigente con fecha 26/NOV/2021 (Nota: los balances actualizados no son requisitos del Estatuto de @Independiente) pic.twitter.com/PDQy9rjJVI — fabdoman (@fabdoman) December 5, 2021 Con información de NA

