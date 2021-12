https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 05.12.2021 - Última actualización - 9:22

9:17

La política en foco Esperando la Nochebuena

Antes de la Navidad, el Poder Ejecutivo podrá tener sancionada la Ley de Presupuesto 2022, la Tributaria y tal vez las dos emergencias: penitenciaria y de seguridad, cuyos títulos acordó el propio gobernador Omar Perotti con los jefes parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Las tres semanas que restan para las fiestas navideñas dejarán en claro si hay predisposición a acordar entre Poder Ejecutivo y el Legislativo, espíritu que pareció primar en el encuentro del miércoles pese al enrarecido clima previo a la reunión. "Hay necesidades mutuas" admitió uno de los integrantes del gabinete.

El decreto de Perotti ordenando la auditoría del Fiscal de Estado sobre presuntos espionajes en el ministerio de Seguridad y la declaración de no interferir en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ayudaron a que el tema no sea el central de la reunión en el salón Blanco de Casa de Gobierno. Son varios los diputados que vienen advirtiendo desde hace tiempo de maniobras que serían ilegales. El avance de la investigación de los fiscales pareció darles la razón. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez parecen tener muchas evidencias de seguimientos a dirigentes políticos -incluidos oficialistas- empresarios, dirigentes sindicales, periodistas e incluso ONGs. Serían centenares de carpetas en soporte digital. La imputación a una decena de, ahora, ex funcionarios de Seguridad no ocurriría antes de marzo. Los mismos fiscales tienen más avanzada la investigación sobre la fallida compra de armas que debió ser parada por otras áreas del propio Poder Ejecutivo.

Sin Marcelo Sain -ni los funcionarios que lo acompañaron en la gestión y que habían permanecido en la cartera de Seguridad- la reunión del miércoles tuvo otro clima y se pensó más en buscar salidas a futuro que mirar hacia atrás pese a las disonantes diferencias que hubo entre la gestión actual y la anterior que tuvo su clímax en el discurso del propio Perotti al jurar su cargo ante la Asamblea Legislativa.

El armado del equipo de Lagna en Seguridad tendrá una estructura más provincial, contará con la experiencia de ex jefes de Policía más una pata política. El corondino Jorge Bortolozzi será el segundo de la cartera, cartera que recibiría nuevamente al Servicio Penitenciario. El armado de Seguridad será anterior al anunciado retoque de gabinete. Perotti deberá definir si además del pase del Servicio Penitenciario a Seguridad, mantiene la cartera de Gobierno o bien la fusiona con Gestión Pública que es el corazón del gobierno. En tal caso restará saber la ubicación de Justicia donde seguirá al frente Gabriel Somaglia quien tiene los vasos comunicantes con el Poder Judicial.

Perotti precisará los alcances de la convocatoria a Extraordinarias pero hay conversaciones sobre el Presupuesto entre las cámaras y el ministerio de Economía. Algún diálogo abierto y el reclamo del rosarino Pablo Javkin volvió a poner en escena la necesidad de resarcir a Santa Fe y Rosario por la pérdida de valor que ha tenido el llamado 'fondo del conurbano' que está en el Presupuesto Nacional. En los años anteriores hubo intentos de incluir a ambos municipios en el programa de Obras Menores y en el Senado nunca hubo luz verde. Ahora, en borradores, se manejan dos posibilidades: incluir un monto fijo o directamente incluirlos en Obras Menores subiendo el porcentaje presupuestario.

La intención en Legislatura es que los cambios a la futura ley de leyes se acuerden antes de la votación del Senado -cámara de origen- para que sean incluidos allí y luego sancionados por Diputados.

Después restará precisar los alcances de las emergencias en Seguridad y en Servicio Penitenciario donde hay predisposición de todo el arco político en Casa de Gobierno a darle esas herramientas que permitirían, entre otras cosas, agilizar trámites de licitaciones y compras. La escasa ejecución del Presupuesto 2021 habla de la necesidades insatisfechas por trabas burocráticas, internismo en Seguridad pero también por restricciones cambiarias que afectan el parque automotor y las importaciones de material.

Se abren tres semanas intensas en lo político que permitirán saber si la reunión del miércoles fue el inicio de una nueva etapa o un espejismo.