Luz y Fuerza Santa Fe reconoció a Alicia Barberis y a todo el equipo de LECTOBUS

En el inicio de la exposición, el secretario general Pedro Fernández le entregó una placa de reconocimiento por este proyecto que viene impulsando el Sindicato hace ya una década.

LECTOBUS, lectura en movimiento es un proyecto de promoción de lectura y oralidad, integrado por un equipo de mujeres: Alicia Barberis, Joselina Martínez, Emilia Charra y Celeste Abba, y busca ampliar las posibilidades de que se cumpla el derecho a la lectura y la palabra, a través de diversos programas y acciones, como así también, tejer redes para que familias, escuelas, bibliotecas e instituciones, asuman el compromiso de promocionar la lectura en forma conjunta.

“Sabemos que la lectura otorga la llave al conocimiento, posibilita el desarrollo del pensamiento, y estimula la imaginación, pero, además de eso, como lectores asiduos se pueden imaginar otras potenciales realidades y construir una representación diferente de nosotros mismos, y esto nos alentará a formar parte activa en la construcción de nuestro propio destino, más allá del camino trazado de antemano por circunstancias personales”.

El principal objetivo de Lectobus es promocionar la lectura y la oralidad acercando narraciones, libros y lecturas a niños a través de distintas estrategias basadas en el juego y el arte, para generar un vínculo afectivo y gozoso con la literatura, fortalecer la oralidad cotidiana y el uso y apropiación de la palabra en sus diversos sentidos. Pero también se busca que los adultos encargados de la formación infantil: maestros, bibliotecarios, padres, abuelos, y otros interesados encuentren un espacio de reflexión y entrenamiento de sus propias capacidades como mediadores de lectura y transmisores orales, y que asuman esa responsabilidad a lo largo del tiempo.

“Pretendemos también, que tanto las infancias, como los jóvenes y adultos, puedan viajar hacia el interior de sí mismos y encontrarse con sus propias emociones, gustos y saberes a la hora de construir su propio camino lector, o de ayudar a otros a que lo construyan”.

En 2021, el Sindicato de Luz y Fuerza ha tejido redes con el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe para poner en marcha un nuevo programa de promoción de la lectura: Lectobus, siembra de palabras.

La propuesta consiste en una instancia de formación virtual destinada a las y los pasantes culturales de cinco Aleros provinciales, con la participación de coordinadoras y coordinadores de cada uno de estos espacios, que funcionan en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe: Coronel Dorrego, Las Flores, Acería y Yapeyú, como así también en Sapukay, casa de Fernando Birri, en la ciudad de San José del Rincón.

La formación dirigida a las y los pasantes está diseñada para que refuercen sus propios saberes y adquieran y entrenen nuevas herramientas para mediar literatura.

Para lograr este objetivo se llevan adelante seis talleres mensuales organizados en torno a tres ejes: Poesía, a cargo de Emilia Charra; Narración Oral, a cargo de Joselina Martínez y Lectura en voz alta y mediación de libro álbum, a cargo de Alicia Barberis.

Se han realizado prácticas virtuales en el mes de julio y durante diciembre se realizarán las prácticas finales de manera presencial, en territorio.

La frutilla del postre es la donación de 170 libros para que puedan ser mediados por las y los pasantes y también para que puedan disfrutarlos las niñas, niños y familias que concurren a estos espacios culturales.

El Sindicato de Luz y Fuerza viene trabajando en promoción de lectura junto a Lectobus, desde el año 2012 de manera ininterrumpida, con la certeza de que la formación de lectores se logra tejiendo redes, y llevando adelante acciones concretas a favor de toda la comunidad santafesina.

Lectobus realiza una labor ininterrumpida en toda la provincia desde 2012, a través de los siguientes programas: Palabras bajo el sol. La calle de los libros. Cuentos en ronda. La revista de Lectobus. Con aire de cuento. Sumando voces. La ruta de los libros y las historias. Cuando suena el río. Travesía Literaria. Lectobus, siembra de palabras.

La ruta de los libros y las historias es un programa que se lleva adelante en el interior de la provincia, con el apoyo de los delegados del Sindicato, quienes se contactan con las escuelas, para realizar luego dos encuentros. En el primero, se realiza un espectáculo de lectura y narración oral, talleres de lectura, para lo cual se llevan varias bolsas de libros especialmente seleccionados. Luego se realiza una asamblea de lectores para que niños tomen la palabra y se cierra con un último cuento. En el segundo encuentro, son las personas del lugar: familias, docentes, vecinos y alumnos, quienes comparten sus propias historias, con la idea de revalorizar la transmisión oral y resignificar la identidad y cultura de cada localidad.

Este programa fue recordado en la instancia del congreso, y muchos delegados agradecieron en nombre de las escuelas; y pidieron que se repita.

Lectobus ha recibido numerosas distinciones. Entre algunas de ellas, en el Premio Vivalectura, 2014 otorgado por Ministerio de Educación de la Nación y Fundación Santillana; también una beca de formación del Fondo Nacional de las Artes, y el Primer Premio “Cultura Imaginada”, otorgado por el Consejo Federal de Inversiones en 2016.

“Estoy muy agradecida y emocionada por este reconocimiento y quiero agradecer al Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, en las personas del secretario general Pedro Fernández, Damián Malizia y Santiago Mascheroni de la secretaría de Prensa y Cultura, y también a quienes los antecedieron. No es usual que un sindicato apoye la promoción de la lectura, lo que nos demuestra que no todo está mal en nuestra sociedad… hay cosas que están cambiando y esta es una de ellas. Estoy convencida de que tejer redes entre familias, organismos e instituciones es lo único que puede unirnos en esta labor a la que estamos abocados: impulsar la lectura y la oralidad, con todo lo que ello implica en beneficio de niñas, niños y jóvenes. No se puede sintetizar todo lo que hicimos en estos 10 años, pero les aseguro que se logró el objetivo y ustedes (los lucifuercistas) son promotores de esta igualdad de oportunidades que tanto anhelamos en nuestra sociedad. ¡Simplemente gracias!”

Alicia Barberis

Escritora y narradora oral.