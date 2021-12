Murió el exsenador y excandidato presidencial estadounidense Robert Dole

El exsenador y excandidato presidencial Robert "Bob" Dole, figura emblemática de la política de Estados Unidos durante varias décadas, murió este domingo a los 98 años.

"Murió esta mañana mientras dormía; había servido lealmente a Estados Unidos por 79 años", reportó la Fundación Elizabeth Dole, que lleva el nombre de su esposa, en Twitter.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL