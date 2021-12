https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La profesional explicó que “podrían tener intereses contrapuestos”, por lo que recomendó que cada mujer tenga un defensor distinto.

Lo dijo la abogada de una de ellas No descartan que las detenidas por el asesinato de Lucio Dupuy se acusen mutuamente del hecho La profesional explicó que "podrían tener intereses contrapuestos", por lo que recomendó que cada mujer tenga un defensor distinto.

Silvina Blanco, defensora de la novia de la mamá de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa, dijo que ella y su pareja, ambas detenidas por el crimen, podrían acusarse mutuamente del hecho.

La defensora Silvina Blanco aseguró que por el momento no sabe si los golpes que provocaron la muerte de Lucio Dupuy, el niño de 5 años, fueron realizados por ambas detenidas, la madre y la pareja o fue una sola de las dos. "Todavía no lo sé", respondió la abogada que se hizo cargo de la defensa de Abigail Páez, pareja de la mamá del niño, Magdalena Espósito Valenti. Esta última es defendida por Pablo de Biasi.

En una entrevista con el portal El Diario, Blanco dejó entrever que las dos imputadas podrían tener intereses contrapuestos en la causa motivo por el cual asumió la defensa de Páez y recomendó que la madre de Lucio tenga otro defensor. No descartó que pueda haber acusaciones entre ellas sobre la autoría. "Podría llegar a haberlas", afirmó.

Confirmó que hay una cámara de seguridad que muestra que a las 19.30 horas del viernes en que ocurrió el hecho, Páez y Espósito salieron de la casa donde estaba también Lucio. "Hay alguna cámara que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19:30 horas, donde la pareja lleva a la mamá de Lucio al Mercure a trabajar", dijo. Esto confirmaría que Espósito no estaba presente cuando el niño fue llevado a la Posta a que lo atiendan porque estaba descompensado.

Blanco contó que el día después del crimen se entrevistó de forma personal con las dos acusadas y que en ese momento las vio "abatidas, angustiadas, desorientadas". Fue en ese momento en que se hizo cargo de la defensa de Páez y derivó la asistencia de Espósito Valenti al defensor de Biasi. "Mantuve una entrevista personal con ambas y me pareció prudente pedir la designación de otro defensor. Por recomendación mía no declaró en ese momento de la audiencia de formalización", informó.

Consultada si pudo haber participación de otras personas en el crimen, dijo que "no he tenido una entrevista a fondo de determinadas situaciones y básicamente porque recién ayer (por el viernes) pude tener acceso efectivo a una parte de la causa. Recién accedí a la autopsia y después de batallar pude hacerme de la autopsia. Hay información y circunstancias que me estoy poniendo en conocimiento".

Agregó que "dentro de los informes que he tenido acceso, no se ha advertido una situación de maltrato previo, es lo que han informado los organismos hasta el momento. Todo será materia de investigación".

Sobre si hubo abusos, Blanco fue tajante: "No voy a contestar esa pregunta".

La defensora oficial ratificó que las detenidas no fueron agredidas por otras internas en la unidad carcelaria de San Luis. "Esa información es falsa, el video es falso. Estoy en contacto permanente con la penitenciaria y es información falsa. Están con mucha seguridad y custodia. No están incomunicadas. No tienen prohibición de comunicación", informó.

Dijo que, si cambia la calificación, como adelantó el fiscal Walter Martos y también la querella, el juicio oral no será público ya que se imputaría también el delito de abuso. La semana que viene Blanco y de Biasi viajarían a San Luis a entrevistarse con las acusadas.