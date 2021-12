https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.12.2021

Liga Profesional Javier López en "modo Domínguez": "Yo pondría todo en el clásico"

"Desde hace cuatro meses me dedico a ser abuelo de Inés, mi nietita. Por ahora, el fútbol está stand-by, recibo propuestas, sigo enganchado y te juro que no puedo ver los partidos como hincha... ¡los veo como técnico!", arranca Javier López y suelta una carcajada. Tiene contactos permanentes con los preparadores físicos de Domínguez, con el "Chueco" Robledo, con el propio Manetti y se alegró mucho por el ascenso de Pancaldo. "Se las rebusca Ricardo y tiene un conocimiento de los jugadores que me asombra", dice el "Alemán", un hombre al que le tocó pasar por todas en Colón. "Imagináte que arranqué a los 9 o 10 años en las inferiores, debuté en Primera, ascendí con el club, trabajé muchísimo en las inferiores y fui entrenador del primer equipo... ¡Colón es mi vida!", señala, ante la pregunta sobre si le gustaría volver a trabajar en el club, aunque el recuerdo del profesor Marcelo Avaro le provoca tristeza y nostalgia que no alcanza a disimular.

-No sé si la pregunta es para el hincha, para el ex jugador, para el ex entrenador o para los tres. ¿Qué se debería hacer el sábado?, ¿hay que jugar con todos los titulares el clásico, hay que poner un mix o hay que guardar a la gran mayoría?

-Te voy a dar mi opinión como jugador y entrenador: para mí, cuando un equipo viene jugando, siempre es mejor mantenerlo. Es cierto que Colón fue cambiando bastante en los últimos tiempos por diversas circunstancias y que hay jugadores que todavía deben recuperarse del todo, pero si un equipo puede repetirse es mejor... Para el hincha, el clásico es el partido del año... Lo sé... Lo primero que se fija cuando se conoce el fixture de partidos, es en qué fecha se juega. Pero por cómo se dio el año, el partido más importante para Colón es el de la final... Pero te repito, lo mejor para un equipo o para un jugador, es la continuidad.

-Entonces, ¿pondrías todo?

-Si, pondría todo... Aparte, hay una semana de recuperación antes de la final... Y otra cosa: tenés cinco cambios y eso te da una posibilidad de planificar algo antes del partido o resolver cualquier problema que se presente durante el mismo... Sé que para el hincha es importante el clásico, pero yo digo que un plantel rinde más cuando el jugador tiene esa adrenalina de saber que va a jugar.

-Si fueses jugador, ¿le dirías al técnico que te gustaría estar en los dos partidos?

-Cuando uno tiene el mejor rendimiento es cuando tiene continuidad. Y en estos partidos, el jugador argentino tiene un plus, lo encara distinto, saca siempre algo diferente de adentro... Te repito, el tiempo fisiológico no está comprometido... Si vos me decís que la final es a los tres días, lo pensaría y quizás obraría distinto... Pero siete días es mucho.

-¿El jugador de Colón no va a entrar al clásico pensando que en siete días juega una final?

--¡Es un clásico...!... Mirá, son decisiones... Si sale mal, seguramente el lunes se dirá por qué no se pensó y por qué no se planificó distinto... El típico análisis que se hace con "el diario del lunes", como suele decirse... Pero tampoco podés estar pensando y planificando en función de lo que te puede pasar de malo. Hay que ser positivo y me parece que la continuidad es lo mejor... Cuando Colón salió campeón, uno de los fundamentos fue que Domínguez supo encontrar el equipo y lo mantuvo.

-Perder el clásico con los titulares, ¿podría afectar anímicamente al plantel?

-La parte mental es importante, no la voy a discutir, pero tener la posibilidad de un segundo campeonato y ganándoselo a River, es una motivación aparte... Te pregunto, ¿cuánto hace que se habla de este partido?... ¡Si parece que ya lo jugamos 20 veces!... No creo que perder el clásico sea decisivo para la mentalidad del jugador, porque lo que va a jugar siete días después y la envergadura del rival lo pondrá otra vez en una situación anímica muy positiva.

-¿Y Unión?, ¿llegará muy presionado?

-Y sí... El hincha exigirá ganar, porque justamente Colón jugará después una final y esto también cuenta... Ellos dejaron escapar una buena posibilidad en Santiago del Estero de sumar más puntos en un torneo con mucha irregularidad, máxime en ese sector de la tabla de posiciones.

-¿Cómo viviste el título de Colón en la Copa de la Liga?

-Más allá del título en sí, que es algo que se buscaba desde siempre, lo que rescato es la manera en que lo ganamos... Haber ganado de forma tan contundente ante Independiente y Racing, le dio más trascendencia. Ese fue el secreto, más allá del título en sí... Fijáte que en Buenos Aires, por ejemplo, se habló mucho del título de Colón, pero más por la forma... Muchas veces se dice que a las finales hay que ganarlas, aunque sea "medio a cero"... Y acá se dio de manera contundente y con muy buen fútbol.

-¿Te gustaría volver al club?

-Siempre está la posibilidad, soy de la ciudad, vivo en la ciudad y estoy al tanto de todo... Yo le puse el pecho en un momento difícil y le estoy recontra agradecido al club... Miro para atrás y veo que en Colón me tocó hacer todo... Jugar en inferiores, debutar, ascender, dirigirlo... Me alegro que le haya ido muy bien a los chicos surgidos de las inferiores y más me alegro cuando me encuentro en la calle con chicos que quedaron en el camino y que vienen y me saludan con mucho afecto y reconocimiento. Eso es más importante que lo que ocurre con los otros chicos que llegan y debutan en Primera.