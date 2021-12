A 10 días de las renuncias, sigue incompleto el gabinete de Seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los nombres de algunos funcionarios serían anunciados este martes. Estudian reformar la Ley de Ministerios para que el Servicio Penitenciario deje de depender del Ministerio de Gobierno. Incertidumbre sobre los cambios que haría Omar Perotti en su equipo.

A diez días exactos de la renuncia masiva de funcionarios en el Ministerio de Seguridad, no hay definiciones todavía respecto de cómo se constituirá el gabinete de su titular, Jorge Lagna. El único dato certero es que el actual director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, pasará a ese ámbito ministerial, probablemente como secretario o vice ministro. Su presencia en la reunión que el miércoles había convocado el gobernador Omar Perotti con la oposición reforzó las presunciones y versiones. El encuentro había sido para abordar de modo excluyente la problemática de la inseguridad y violencia que recrudecieron en los últimos meses en la provincia. Y allí estuvo Bortolozzi. Poco se sabe sobre el resto de los casilleros que se deben completar, en algunos casos, porque los nombres no trascendieron; en otros, porque todavía no se encontraron a los reemplazantes.

Los doce funcionarios que dejaron el Ministerio renunciaron cuando la justicia allanó las oficinas de las delegaciones de dicha cartera en Santa Fe y Rosario, por una supuesta causa de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain. Los doce desplazados habían sido, de hecho, designados por Sain. El 26 de noviembre, tras el escándalo judicial que implicó el secuestro de celulares a algunos de ellos, todos presentaron la renuncia.

Se esperaba que los nombres de los nuevos funcionarios fuesen anunciados de inmediato. Pero el gobernador dijo después, que ello sólo sucedería tras una serie de conversaciones y consultas que mantuviera con diferentes sectores. Así pasaron diez días. Ahora, se especula con que este martes podrían hacerse los anuncios.

Cárceles

La otra determinación que está prácticamente tomada es la de devolver al ámbito del Ministerio de Seguridad el Servicio Penitenciario. Ello implicaría que la gestión de Perotti volvería sobre sus propios pasos. Porque cuando el gobernador asumió hace casi dos años, modificó la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, sumando ministerios y refuncionalizando otros. En ese marco, se decidió disolver el Ministerio de Justicia que se convirtió en secretaría, y se lo sustituyó por el de Gobierno. Entonces, se decidió que la administración del sistema carcelario dejara de pertenecer a Seguridad y pasara a Gobierno, con el convencimiento de que el cumplimiento de las penas era una materia inherente al área de Justicia.

A menos de dos años de esa modificación, la gestión está a punto de volver a la situación original. En los hechos, la realidad demostró que los reclusos no sólo cumplen una condena en las cárceles, sino que también pergeñan y planifican desde sus celdas, crímenes y ataques en la vía pública que afectan a toda la ciudadanía. Por eso, hasta la oposición le pidió el miércoles pasado al gobernador que modifique esa estructura. Para ello, el Poder Ejecutivo debería plantear una nueva reforma a la Ley de Ministerios, y enviar el correspondiente mensaje a la Legislatura. No se descarta que la iniciativa incluya eventualmente algunos otros cambios en la cartera de Seguridad.

En tanto, se aguardan también para los próximos días los anuncios sobre posibles cambios en el gabinete de Omar Perotti. Allí, está desde hace tiempo en la cuerda floja el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, quien sería reemplazo por la actual titular del Ministerio de la Mujer, Celia Arena.

Corti sigue

Uno de los hombres elegidos en su momento por Marcelo Sain, en este caso como asesor, y que sigue en su puesto es Leandro Corti. El letrado santafesino se había desempeñado como ministro de Seguridad durante parte de la gestión de Antonio Bonfatti. Sain lo designó en febrero del año pasado como "asistente técnico nivel 1 en el Ministerio de Seguridad". Y ése es el rol que sigue desempeñando en la actualidad.