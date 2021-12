Línea directa: "falta de mantenimiento", "yuyos y mugre" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.12.2021

15:22

Sobre el peronismo santafesino

DANIEL

"Hace tiempo quería expresar mi desencanto con el peronismo santafesino. He sido peronista durante toda mi vida, pero últimamente, no me siento representado por los funcionarios que dicen serlo. La arrogancia de muchos ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores provinciales, que deberían llevar en sus fibras íntimas los preceptos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón respecto de su humildad, de su don humano... A estos funcionarios de hoy les chorrea la soberbia por los poros y no tienen ni la más mínima vergüenza. El gobernador debería percatarse de que por algo la administración pública, los maestros y otros sectores no los han votado. Por algo es, señor gobernador, despierte y haga cambios urgentemente".

****

A quién apoyar

LUCRECIA

"Leí el mensaje del señor Mario y realmente coincido mucho con lo que dice sobre las vacunas contra el Covid. A mí me pasó algo semejante con la Astrazeneca, me tiró a la cama como 5 días, me sentía como si tuviera Covid, muy mal del estómago, una debilidad terrible, mareos, no podía comer por las náuseas, dolores muy fuertes en las piernas. Y conozco de otros casos... Sin ir más lejos, está el ejemplo del Kun Agüero, un muchacho joven y deportista, con arritmia después de la vacuna, a tal punto que parece que se terminó su carrera como jugador... Sé de otra gente que se ha colocado la Astrazeneca y la pasó muy mal también. Tengo una amiga que quedó con la insulina alta después del Covid, triglicéridos, colesterol altos, secuelas varias... A otra, se le llenó de líquido alrededor del corazón, que le presionaba muchísimo, tenía dificultades para respirar (ella no tuvo Covid). Entonces le hicieron una intervención y le sacaron 3 litros de ese líquido que se le había acumulado y el médico no sabe qué decirle y como hipótesis piensa que puede ser consecuencia de la vacuna... Tengo un matrimonio mayor amigo que hacen una vida súper sana, con cuidados en su alimentación y consumiendo vitaminas, magnesio, etc., y no se vacunaron, están re bien y salen a todos lados. Es como que uno está entre la espada y la pared. ¿En dónde estaremos parados?".

****

Falta control bromatológico

LUIS

"Coincido con un mensaje que leí sobre la mugre que hay en algunos clubes y comedores: en el piso, en todo el ambiente. Dan pavor los baños, y a unos metros de ahí uno está comiendo. Falta absoluta de control municipal, de Bromatología. No quiero pensar lo que serán las cocinas, donde elaboran los alimentos que les sirven a sus clientes. En esta ciudad nadie controla nada. A los ciudadanos no nos queda otra que iniciar una campaña exigiendo controles, para beneficio nuestro".

****

Falta mantenimiento

SERGIO ÁLVAREZ

"¿Qué hacen los concejales de la oposición por la ciudad de Santa Fe? Hace un año que hay deficiencias de iluminación en toda la ciudad. Llueven los reclamos y nadie hace nada. Los pozos, cráteres, hundimientos, etc., etc. siguen intactos, diversificados por todo Santa Fe, desde el centro a cualquier barrio. Yo no me explico por qué no resuelven cosas esenciales, básicas. Los accesos a la ciudad, llenos de basura y villas. Falta forestación, ¡¡de todo!! Pero llega fin de mes y todos tienen su platita depositada en su cuenta sueldo".

****

Yuyos y mugre en un baldío

VECINA DE LA CIUDAD

"Quiero pedir que la Municipalidad tome nota del reclamo número 54456, por el que estoy pidiendo, reiteradamente, para que adviertan a quien se domicilia en el lugar ahí indicado en ese reclamo, sobre los yuyos, malezas que dan lugar a que se desarrollen alacranes, hasta culebras, que se meten en los domicilios vecinos por los desagües. Una tiene que pagar para que le corten al menos una parte de esa gente y ellos no hacen absolutamente nada. La Municipalidad debe intervenir en estos reclamos. Pido por favor al diario que me publique este pedido, ya que no estoy agrediendo a nadie. Simplemente recurro a este espacio, porque ya no se sabe qué hacer".

****

Justicia y perspectiva de género como único

MARIO PILO

"Desde el momento en que se violó la igualdad ante la ley, sean masculinos o femeninos o en transición, el principio de inocencia y el principio de In dubio, se violó el derecho objetivo. Y la Justicia, una vez más, se envileció. Se achicó por cobardía o por dinero. Se dejó llevar por delante por un populismo militante absurdo. Somos rehenes de un Poder Judicial que juzga según sus prioridades políticas. Dan vergüenza ajena a quienes hemos sido docentes del verdadero derecho justo, por más de 50 años. Y también hay que decirlo, y algunos no tenemos ni el más mínimo temor ni a políticos ni a jueces partidarios. Las feminazis de la Cámpora han sojuzgado también al frágil y fácilmente corruptible Poder Judicial de la injusticia argentina. Otro eslabón consumado del 'vamos por todo', de la vicepresidenta en ejercicio presidencial, a quien apoya aún un 25 % de la población, lamentablemente. Ella es una verdadera ladrona de esperanzas e ilusiones republicanas, además de más U$ S 30.000 millones".

****

Llegan cartas

A Juntos por el Cambio

RICARDO A. QÜESTA

Hay que pedirle a las autoridades de Juntos por el Cambio que Margarita Stolbitzer del GEN sea expulsada de Cambiemos o que renuncie a la banca de diputada que logró gracias a que Rodríguez Larreta la incorporó a la coalición. Si se presentaba sola con su partido no lograba esa banca. No se le debe permitir que descalifique a Macri de la forma que lo hizo. Y exigirle a Larreta que desautorice de forma categórica sus declaraciones y que no mande a alguno de sus laderos a hacer al respecto declaraciones ambiguas.

Ahora Margarita se cree dueña de JxC, a menos que Larreta la haya incorporado para que desprestigie a Macri.

No se caracteriza Larreta de ser un estratega político. El enroque que hizo en contra de la estrategia que sugería Macri no le dio gran resultado. Además le pidió a Patricia Bullrich que baje su candidatura para que un triunfo casi segura de esta no la malogre a María Eugenia Vidal, su socia política, y amenace su ambición presidencial.