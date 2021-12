Línea directa: "los resultados no sorprenden", "el estado de la ciudad" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No sorprenden los resultados

SONIA, JUBILADA DOCENTE

"No me sorprenden los resultados de nuestros alumnos. Fui docente primaria durante 34 años. La mayoría de ellos daba matemáticas en 6° y 7°, materia que me encanta, especialmente geometría, que ahora está olvidada. En mi época, en el programa estaban la superficie lateral y total de todos los cuerpos, hasta pirámide y cono truncado, volumen, porcentaje, interés. Gracias, si dan el perímetro del rectángulo. No es la pandemia. A nosotros nos calificaban cada dos años y nadie protestaba. Hacíamos cursos de perfeccionamiento que nos daban puntaje para la calificación. Me gusta mucho geometría. Si bien di en la primaria, estudio cualquier tema para ayudar a mi nieto más chico que pasa a 5° año. Cuando ejercía mi profesión de docente, permitía usar la calculadora cuando quería evaluar el razonamiento en los problemas. Una vez explicado el tema, las alumnas trabajaban con tarjetas con dificultades progresivas, cada una hacía bien lo que podía, luego pasaba al otro nivel".

Seguridad en las rutas

JORGE

"Fui y vine a Santa Fe – Basavilbaso en Entre Ríos. Tanto a la ida como a la vuelta me paró la Policía de Entre Ríos y muy correctamente me pidieron: papeles del seguro, carnet de conducir, patentes pagas; respecto de los materiales: matafuegos (hasta revisaron fecha de vencimiento), balizas, lanza de arrastre y sábana. Por semana, hago dos veces Santa Fe – Reconquista por la ruta 1: jamás me han parado, ni la Policía provincial, ni Gendarmería, ni Prefectura. En esa ruta puede pasar cualquier cosa, porque no hay controles de ninguna naturaleza. Ahora vemos, con el tema Sain, para qué está el Ministerio de Seguridad. ¿Dónde quedaron los 400 patrulleros que Sain iba a arreglar? Ningún diputado ni senador se ha preocupado por el tema. Estarán tirados en alguna chacarita o los habrán desguazado y los vendieron. Alguien debería ocuparse de esto; no los que trabajamos todo el día y que no tenemos tiempo. Gracias por el espacio".

Falta control bromatológico

LUIS

"Coincido con un mensaje que leí sobre la mugre que hay en algunos clubes y comedores: en el piso, en todo el ambiente. Dan pavor los baños, y a unos metros de ahí uno está comiendo. Falta absoluta de control municipal, de Bromatología. No quiero pensar lo que serán las cocinas, donde elaboran los alimentos que les sirven a sus clientes. En esta ciudad nadie controla nada. A los ciudadanos no nos queda otra que iniciar una campaña exigiendo controles, para beneficio nuestro".

El estado de la ciudad

MARCOS BENAVÍDEZ

"A nuestro querido intendente: creo que gran parte de la ciudadanía le tiene un gran afecto. No sé si será porque ha sido un hombre de los medios, o por su cordialidad y buen trato con la gente. Pero es mi deber como ciudadano decirle, querido intendente, que si no se pone las pilas comenzará a caer su imagen más y más, la cual será muy difícil de remontar en el campo político santafesino. La gente quiere una ciudad mejor. No puede ser que a esta altura, comenzando a transitar su tercer año de gobierno municipal, que no se hayan arreglado debidamente las calles. Hay pozos muy profundos que arruinan los vehículos y ponen en serio riesgo a ciclistas y motociclistas. La falta de luces en algunos sectores es inentendible, atento a la inseguridad que hay. Y solo menciono dos aspectos, hay muchos más... Entonces, quiero decir que podemos tenerle mucho afecto, señor intendente Emilio Jatón, pero si usted no tiene capacidad para hacer lo que debe, los votos en las próximas elecciones se irán hacia otro lugar".

La mugre no es de los Quinteros

MIGUEL VALLI

"Pertenezco a la Sociedad de Quinteros y quiero hacer referencia a lo publicado en este espacio por parte del señor Fortunato, diciendo que la Cooperativa de Quinteros no se hacía cargo de la suciedad. La Cooperativa de Quinteros, en el año 2019 colocó un cesto grande, por calle Alfonsina Storni, para que toda la gente que asistiera arroje los residuos ahí. Al principio todo funcionaba bien, pero después todo el barrio tiraba allí sus desechos; y a la noche los caballos y perros rompían todo. Por eso, la Sociedad de Quinteros tomó la decisión de sacar el cesto. Todas las botellas tiradas y diseminadas no pertenece a nuestra cooperativa. Es gente que pasa y arroja residuos. La Sociedad de Quinteros no tiene por qué, en mi opinión, ponerse a juntar todas las botellas que quedan alrededor del predio. Además, hay una cancha de fútbol. Así que no pueden decir que la Sociedad de Quinteros no limpia y la cancha de fútbol no le pertenece. Entonces hay que ver quiénes ensucian. La Sociedad de Quinteros tiene en el interior de su predio dos contenedores y todo lo que sobra de los sábados se tira ahí adentro y el día lunes viene el camión recolector a retirar los desperdicios. Recalco: la mugre que está afuera de la Sociedad de Quinteros no es de su responsabilidad. Es de la gente que pasa, inclusive con autos y tira las botellas y papeles. Me parece que guardar la higiene le corresponde a cada persona que entra o sale a comprar la verdura y de la gente que hace la limpieza. Quería dejar bien en claro esto".

Defender a los trabajadores

UN LECTOR

"Quiero destacar que el Ministerio de Trabajo no está a la altura de las necesidades de la provincia. Se piden inspecciones y no se hacen, hay una explotación impresionante en muchísimos lugares de trabajo. No solo se explota, sino que también se maltrata a los trabajadores, ante la pasividad de los funcionarios de ese ministerio. Nadie enseña nada, nadie dice nada en el sector privado. Todos hablan cuando se trata de paritarias del sector público, pero lo que pasa en el sector privado a nadie del gobierno le interesa. O viven en una caja de cartón que no ven nada alrededor. Nadie se compromete a nada en ese ministerio. Realmente el gobernador debería dar explicaciones. Esto es más de lo mismo, se olvidan de los trabajadores. Menos mal que representan al peronismo...".

¡Vivo!

MARÍA ROSA LAZARTE

Nunca solo sobreviviré

Alguien a quien le creo

(porque siempre ha cumplido sus promesas)

me lo ha dicho.

Su mensaje es tan actual

como hace más de dos mil años

cuando la gente

lo seguía.

Gente como la de hoy:

que tiene hambre de pan,

que tiene sed de justicia,

que tiene frío,

que tiene el cuerpo enfermo,

que tiene el corazón roto,

que tiene ansiedades,

que no tiene dinero,

que no tiene paz,

que no tiene esperanzas,

que no tiene amor,

que no tiene abrazos,

que no tiene alegrías.

Ayer y hoy

el mensaje es el mismo

Él sabe lo que necesitamos

y lo da

a quien quiera recibirlo,

a quien le crea:

"El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que TENGAN VIDA y la tengan EN ABUNDANCIA" (Juan 10:10).

Definitivamente: ¡no sobreviviré!

Yo creo

¡YO VIVO!