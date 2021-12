https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.12.2021 - Última actualización - 16:28

16:23

La gira de presentación del álbum Music of the Spheres se basa en tres pilares que apuntan al cuidado del medioambiente.

En octubre Coldplay anunció fecha y lugar para el concierto en Argentina en 2022 La gira de presentación del álbum Music of the Spheres se basa en tres pilares que apuntan al cuidado del medioambiente. La gira de presentación del álbum Music of the Spheres se basa en tres pilares que apuntan al cuidado del medioambiente.

Tras haber vendido más de 1.000.000 de tickets en el marco de la recientemente anunciada Music Of The Spheres World Tour, e instalada nuevamente en lo más alto de los charts con el lanzamiento de su álbum Music of the Spheres, Coldplay confirmó su presentación en Argentina, el 25 de octubre de 2022 en el Estadio River Plate.



Music Of The Spheres World Tour forma parte del lanzamiento de Music Of The Spheres, el noveno trabajo de estudio de Coldplay, cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet.

Latin American leg 2, Music Of The Spheres World Tour // Colombia, Peru, Chile and Argentina // Many more dates around the world still to be added. Info / tickets https://t.co/zvmn4wjE3J 🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/MlphrgZgBa — Coldplay (@coldplay) December 6, 2021



Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS. Hoy la canción acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

Venta de entradas

Producido por DF Entertainment, este show marca un antes y un después en la historia de la banda, que ya había elegido la Argentina para comenzar y concluir su última y legendaria gira A Head Full Of Dreams.



En aquella ocasión, el grupo había dado el puntapié inicial de su gira en octubre de 2016 en el Estadio Único de la Plata, al que regresó para su cierre en noviembre de 2017. Desde el 9 de diciembre, a las 10, se pueden comprar a través www.allaccess.com.ar.



El eje del regreso de Coldplay a los escenarios, después del parate obligado por la pandemia y por la decisión de mejorar la sustentabilidad de sus espectáculos, estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.



“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos", señala la banda desde la gacetilla de promoción de su nuevo show argento.