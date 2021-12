Video: desde hace dos décadas, este es el hombre con la nariz más larga del mundo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.12.2021

Mehmet Özyürek lleva 20 años ostentando el título del hombre vivo con la nariz más larga.

Mehmet Özyürek lleva dos décadas ostentando el Récord Guinness del hombre vivo con la nariz más larga. La distancia que separa el puente de la punta es de 8,8 centímetros, que equivale aproximadamente a un naipe de la baraja de cartas. A diferencia de lo que se cree comúnmente, su tamaño no ha aumentado con el paso del tiempo.

"Mi sentido del olfato es diferente al de otras personas", ha contado el turco a Récord Guinness. "Si entro en mi casa, puedo saber inmediatamente qué plato han cocinado", asegura. Además de percibir estos olores, Mehmet es capaz de desempeñar otras habilidades con su nariz.

En 2010, demostró al público del programa de televisión italiano 'Lo Show Dei Record' cómo se las ingenia para inflar un globo utilizando sus fosas nasales. Aunque esta parte de su cuerpo le haya permitido obtener un premio y ganar cierta popularidad, Özyürek recuerda que sus amigos le decían “narigón” para hacerle de rabiar.

"He sido bendecido"

"Dios me hizo así, no hay nada que pueda remediar esta situación. Aprendí a vivir en paz con mi físico", ha indicado. A pesar de todo, Mehmet está orgulloso de haber entrado en el Libro Guinness. "Me encanta mi nariz, por supuesto... He sido bendecido".