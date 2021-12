https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.12.2021 - Última actualización - 9:37

9:32

Durante el GP de Arabia Saudita

Video: Enzo Fittipaldi se recupera del grave accidente en la F2

"Hola a todos, estoy muy agradecido de que sólo me rompí el talón y tuve cortes y moretones porque podría haber sido mucho peor. Tuve un ángel que me cuidó eso es seguro... y estoy muy feliz de que Theo esté bien" expresó el joven piloto brasileño.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Durante el GP de Arabia Saudita Video: Enzo Fittipaldi se recupera del grave accidente en la F2 "Hola a todos, estoy muy agradecido de que sólo me rompí el talón y tuve cortes y moretones porque podría haber sido mucho peor. Tuve un ángel que me cuidó eso es seguro... y estoy muy feliz de que Theo esté bien" expresó el joven piloto brasileño. "Hola a todos, estoy muy agradecido de que sólo me rompí el talón y tuve cortes y moretones porque podría haber sido mucho peor. Tuve un ángel que me cuidó eso es seguro... y estoy muy feliz de que Theo esté bien" expresó el joven piloto brasileño.

Este domingo, la Fórmula 2 podría haber vivido un momento trágico, sin embargo los pilotos involucrados salvaron su vida milagrosamente en el Gran Premio de Arabia Saudita. Todo transcurrió al momento de la largada cuando el auto del francés Theo Pourchaire quedó detenido en la parrila, fue allí cuando el brasileño Enzo Fittipaldi no pudo evitarlo y lo embistió de atrás. "Hola a todos, estoy muy agradecido de que sólo me rompí el talón y tuve cortes y moretones porque podría haber sido mucho peor. Tuve un ángel que me cuidó eso es seguro... y estoy muy feliz de que Theo esté bien. Quiero darle las gracias a todos por los mensajes, el cariño y el apoyo, así como a la FIA y al personal médico por cuidarme tanto. Volveré a la pista pronto y más rápido que nunca" expresó el nieto del reconocido deportista de la F1.

El Litoral en en