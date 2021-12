https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras su detención

El abogado de "Bebelo" Reynoso: "No tiene absolutamente nada que ver"

Durante la madrugada de este martes, el ex jugador de Boca fue detenido acusado de golpear y robar a un menor de edad en la ciudad de Córdoba.

Este martes en horas de la madrugada, Emanuel “Bebelo” Reynoso quedó detenido en el marco de una denuncia por “agresión, amenaza y robo” por un hecho ocurrido el pasado domingo en un evento realizado en el barrio Chino de la ciudad de Córdoba. Tenés que leer Detuvieron a Emanuel "Bebelo" Reynoso en Córdoba Jorge Sánchez del Bianco tomó la defensa del ex jugador de Talleres y Boca junto a Ricardo Moreno, luego de la aprehensión por orden de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, a cargo de Milagros Gorgas. El asesor detalló en un medio local: “Por el momento la causa está en secreto de sumario, tuvimos acceso a declaraciones de algunos testigos presenciales y familiares, pero no más que eso. Todavía no pudimos hablar con Reynoso porque están concluyendo los trámites inherentes a la detención”. Por otra parte, el propio del Bianco aseguró que tienen pruebas necesarias como para demostrar que “Bebelo” no estuvo en la fiesta donde se dieron los hechos de violencia y consideró que la detención del jugador es una medida apresurada. El comunicado oficial del Minnesota United de la MLS, equipo donde el volante limita actualmente. Declaración de Emanuel Reynoso.#MNUFC | #LosLoons pic.twitter.com/8MKHmwX0KA — Los Loons (@MNUFCes) December 6, 2021 “Es absolutamente ajeno a cualquier hecho ilícito. Somos muy respetuosos del trabajo de la fiscal, pero entendemos que ha sido una medida apresurada y vamos a aportar un sinnúmero de pruebas que lo va a alejar de la acusación. Sí sabemos que hubo un conflicto y una pelea en el barrio donde él se encontraba en una reunión, pero de la cual él no ha participado y no tiene absolutamente nada que ver”, enfatizó el abogado. Y volvió a remarcar: “Él no ha participado y no ha tenido nada que ver con esta pelea que dicen que existió. En principio habrían algunos videos que vamos a aportar a la fiscalía conjuntamente con testimonios de testigos presenciales para desmoronar esta acusación”. En 2017 protagonizó un tiroteo en la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza En los videos que se conocieron y que aportaría la defensa no se ve a Reynoso, en este marco, del Bianco indicó: “En las filmaciones que se han visto no aparece en ningún episodio por la sencilla razón de que no estuvo. No ha participado en ningún hecho, por eso para nosotros es fundamental aportar la prueba fílmica”. Por último, el abogado confirmó que “Bebelo” Reynoso sería trasladado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). “Debería ser alojado en la UCA salvo que los médicos forenses entiendan que no pueda ser alojado ahí”, concluyó.

