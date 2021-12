Argentina ya conoce a sus rivales para la ATP Cup 2022

La ATP Cup ya tiene conformado las zonas para la tercera edición del certamen 2022 y que tendrá a la Argentina como protagonista del Grupo D, junto a Grecia, Polonia y Georgia.

El torneo que se celebra en Sidney, Australia, se disputará del 1 al 9 de enero y tiene al número uno del mundo Novak Djokovic como confirmado para participar del mismo.

Here are your 2022 #ATPCup groups. Who's your pick? 🌎



Comment below 👇 pic.twitter.com/gActBUCQfA