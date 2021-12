Ascienden a 34 los muertos por la erupción del volcán Semeru en Indonesia

La violenta y destructiva erupción del volcán Semeru, al este de la isla de Java (Indonesia), ha dejado ya al menos 34 personas muertas, según el último reporte entregado este martes (07.12.2021) por el portavoz de la Agencia Nacional de Desastres (BNPB), Abdul Muhari. Más de 3.500 habitantes tuvieron que ser evacuados de la zona afectada por la actividad volcánica.

"El último balance recibido es que en este momento 34 personas han fallecido y 17 están desaparecidas" tras la erupción ocurrida el sábado, que cubrió de ceniza y arrasó más de diez localidades, indicó el funcionario. Además, el número de heridos aumentó a 56. El balance precedente daba cuenta de 22 muertos y numerosos lesionados, muchos con quemaduras.

Miles de casas y edificios resultaron dañados, incluidas 38 escuelas, según datos provisionales del Centro de Asistencia Humanitaria para la gestión de desastres (AHA Centre) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Las autoridades indonesias han cifrado además en 3.697 los desplazados "debido a los daños en sus hogares por los materiales volcánicos".

An Arieal Wiew of Search-and-Resque Team Members Looking For Missing Pleople on Monday at Sumberwuluh Village in Lumajang . #Indonesia #VolcanSemeru #LetsNotLeaveThemAlone #FirstAidsForIndonesia #HelpIndonesiaPopulation #ClimateEmergency pic.twitter.com/hHeL9gCuBM