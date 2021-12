https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.12.2021

18:24

Entrevista Clara García: "El problema más importante del gobierno es que no tiene un plan" La diputada provincial dijo que el 2020 fue "el peor año de su vida". Se mostró conforme con la elección hecha por el Frente Amplio Progresista.

"Ha sido el año más difícil de mi vida", dice la diputada provincial Clara García, recordando la figura de Miguel Lifschitz que en mayo de este año falleció por Covid, después de pelearla semanas en un sanatorio rosarino. "Nos dejó una trayectoria de vida y un camino construido que nos llevó a sacar energías y a terminarlo sintiendo que la tarea estaba cumplida. Este 14 de noviembre tuvimos un resultado que fue épico en función de donde veníamos".

"Iniciamos la campaña con el golpe y la ausencia de nuestra líder natural. Pudimos fortalecernos como equipo y rápidamente mirar hacia adelante, designar candidatos en centenares de localidades, armar las listas nacionales, superar las Paso de manera muy holgada y terminar las generales con 230 mil votos que permitieron que Mónica Fein sea electa diputada nacional y que tienen un saldo muy interesante a lo largo de la provincia con nuevos intendentes, presidentes comunales, concejales, que nos siguen dando presencia, y sin duda nos deja en el centro de la escena como protagonistas del futuro en un país donde las dos fuerzas mayoritarias casi que arrasaron con todo. Santa Fe tiene en el Frente Progresista un actor de peso", asegura la legisladora provincial.

"Nuestra provincia está de pie porque tiene una fortaleza enorme de su fuerza emprendedora, pero el gobierno no tuvo escala, no tuvo equipos, no tuvo proyectos", afirmó Clara García. Foto: Flavio Raina

-¿Confía que la elección de tercios va a ser un escenario que se va a repetir en las elecciones por venir?

-Si, creo que es un escenario que Santa Fe ha tenido siempre y que ha sido virtuoso porque además los dos extremos demostraron que mas que gobernar quieren destruir al otro. A un gobierno del que fuimos muy críticos como el de Cristina le sucedió uno de Macri que parecía que su único objetivo era que Cristina nunca mas volviera y así dejo de lado las cuestiones básicas y creció el desempleo, la inflación, el endeudamiento, la inseguridad, y ante ese mal gobierno regresó Cristina reformada en el ropaje de Alberto Fernández. Y ahora quizás venga otro con distinta ropa. Queremos frenar el péndulo, ese ir de mal en peor, decirle a la gente acá estamos quienes tenemos transparencia en la vida personal y política, quienes hacemos del diálogo la forma para encontrar soluciones multipartidarias y quienes tenemos la experiencia y los equipos de gestión.

-Se cumplen dos años de gestión del gobierno provincia. ¿Qué balance hace?

-Fueron dos años perdidos. El gobernador empieza desde cero en lo que parece ser un replanteo de su gobierno. Pero lo que mas preocupa es que no tiene planes. Intentaba recordar ministros de su gobierno que en estos dos años hayan presentado un proyecto transformador y no recuerdo a ninguno. Eso es lo que nos tiene que llevar a recuperar una provincia activa, en marcha, con obra pública, con programas sociales, con apoyo a la producción. Todo eso fue interrumpido. Nuestra provincia está de pie porque tiene una fortaleza enorme de su fuerza emprendedora, pero el gobierno no tuvo escala, no tuvo equipos, no tuvo proyectos. Se nota en algunas cuestiones más visibles como la de la seguridad, pero ahora que pasó la pandemia y que se requiere actuar lo vamos a notar en todas las demás áreas de gobierno.

-¿La seguridad es el principal problema de la provincia?

-Sin duda porque es el que golpea la vida de la gente de una manera muy violenta, muy sanguinaria y porque además es donde vemos claramente que no hay propuestas. Yo vengo de una ciudad donde el fin de semana hubo 6 homicidios. Es terrible, pero peor aún es que el devenir de estas cifras muestra una curva hacia arriba y una falta de planes del gobierno. Me resultó muy preocupante que el gobernador haya necesitado dos años para escuchar a los líderes de la oposición diciéndole que había sido un error la decisión de sacar el Servicio Penitenciario del Ministerio de Seguridad porque de esa manera se incentivó a cometer delitos desde las cárceles por no tener el control y quizás la connivencia de ciertos estamentos; que disolvieron el ministerio de Justicia y hoy estamos viendo que una de las patas de la seguridad que es la justicia hace dos años que no se presenta un solo pliego de fiscales que son quienes investigan las causas penales, que dejaron de lado el programa Nueva Oportunidad que captaba a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y que son a quienes rápidamente la violencia y la delincuencia los coopta. Tuvieron un presupuesto en Seguridad de 10 mil millones de pesos y la última información oficial indica que se ejecutaron solo el 14%. El gobernador esta semana nos hizo saber que presento ante el procurador Casal un pedido por mas fiscales, es decir que también tiene en su relación con la Nación dos años perdidos. Dos años es mucho tiempo y siempre es más rápido retroceder que recuperarse y volver a avanzar.

"Espero que alcancemos un acuerdo para la seguridad. La dirigencia política le demostró la semana pasada al gobernador con infinidad de ideas su colaboración. Ahora, es indispensable tener un plan y que ese tipo de dialogo no sea espasmódico y para la foto sino que sea un real compromiso, que tiene como responsable mayor al gobierno porque es el que gobierna". Clara García - Diputada provincial

-En la campaña me dijo que uno de los temas sobre los cuales la clase política en particular y las clases dirigentes en general debían ponerse de acuerdo es en tomar a la seguridad como política de estado, sacarla de la pelea electoral. En ese contexto ¿la provincia de Santa Fe tiene las herramientas humanas, jurídicas y materiales para combatir un delito de la complejidad del narcotráfico?

-Creo que había muchos elementos y estos dos años se retrocedió. Un par de ejemplo: se están usando las mismas armas que hace dos años porque la licitación para la compra de nuevas fue denunciada en la justicia; las licitaciones de móviles (patrulleros y motos) nosotros la hacíamos de manera frecuente y teníamos un sistema logístico de reparación que los mantenía en uso. Hoy tenemos poquísimas compras y cementerios de móviles. Otro ejemplo es el de las comunicaciones, que iban a ser modernizadas y adecuadas con los 3 mil millones de pesos que el presidente le dio al gobernador en setiembre de 2020 y estamos terminando el año y la licitación no fue adjudicada. Siempre es mejor tener más herramientas, pero el problema es no tener un plan.

-¿La provincia tiene las leyes para combatir este delito? ¿El sistema judicial esta preparado para hacerlo?

-Seguramente hay leyes perfectibles. Yo defiendo el nuevo sistema penal. Ha tenido hechos que avergüenzan al sistema pero también ha sabido depurarse a si mismo. Y si algo necesita un sistema judicial es apoyo. ¿Sin nuevos fiscales durante 24 meses, el MPA es eficiente? Probablemente no. Ahora, si tuviera todo el personal que requirió tener estaría con mucha mas carnadura. Respecto de las leyes, el gobernador pareció no haber tenido cabal conocimiento que hasta el 30 de setiembre estuvo vigente la ley de emergencia en seguridad para comprar sin tener tantos tramites. Ahora vuelven a pedirla. No se entiende por qué si la consideran tan importante dejaron pasar más de dos meses. La verdad es que cuando uno entiende el funcionamiento administrativo del estado y trabaja con ahínco, las compras se realizan. Nosotros la tuvimos solo en el primer año de gobierno y sin embargo hicimos las compras necesarias con infinidad de oferentes, pagando en tiempo y forma. Hay que saber manejar el Estado, no es solamente un eslogan.

-Ha vuelto a recorrer la provincia ¿Cómo están las cosas? ¿Qué le dice la gente?

-Las cosas no están mejor. Mi intención es seguir fortaleciendo los lazos con quienes han sido nuestros candidatos y con las instituciones porque el camino sigue. Veo mucha preocupación en los presidentes comunales por la discrecionalidad en el reparto de fondos de acuerdo al partido político al que pertenezcan y porque tienen que asumir responsabilidades ante el vecino les golpea la puerta por cuestiones que debieron ser abordadas por la provincia y no lo hicieron, desde combustible al móvil policial hasta pagar a un médico en el Centro de Salud o sostener el vacunatorio. Vamos a trabajar muy cerca de las autoridades locales este año.

-A partir de los primeros meses del año próximo tienen por delante que resolver como se va a constituir el Frente Progresista, si va ser un frente de frentes…

-Crecí en la política siendo frentista y a excepción del primer gobierno que fue puramente socialista, después hemos constituido frentes con el radicalismo y la Democracia Progresista en sus comienzos y mas adelante con todos los partidos que la conformaron. No me asusta el dialogo político ni las diferencias. Lo que no me gusta es pensar en rejuntes partidarios solo para ganar las elecciones porque es muy poco como objetivo por un lado y por el otro ha demostrado ser muy ineficientes para gobernar. Perotti ganó con aquello dela "unidad en la diversidad" haciéndonos creer una unidad que no existía. Juntos por el Cambio tiene hoy diferencias muy serias en su espacio. Soy partidaria de pensar en alianzas multipartidarias por la transparencia en la política, por el diálogo para encontrar soluciones para la gente, por la obra pública y la salud de calidad y la educación innovadora. Suena quizás fuera de época pero creo que tenemos que tener acuerdos programáticos y no electorales.

-¿Acuerdos programáticos y no de partidos?

-Exactamente. Y porque también los partidos están perdiendo su identidad. Cuando se habla de un partido se encuentra un abanico de identidades diferentes.

-¿Cómo se imagina el año que viene?

Caminando la provincia. Vamos a ser protagonistas del futuro. Creo que tenemos varios desafíos. Primero traspasar aquello de que se necesita ser famosos para poder ser elegido, superar cierta anti política que es fruto de la frustración, traspasar la preocupación razonable que la gente tienen cuando le hablamos de lo colectivo. La gente quiere saber que vamos a hacer porque no tiene trabajo, no le alcanza la plata, padece la inseguridad, su negocio quiebra. Me parece que la política tiene todos esos desafíos. Y aspiro a trabajar exitosamente en eso.

Presupuesto y ley tributaria

Dos de los temas que se van a tartar en la Legislatura provincial antes que termine el años es el del Presupuesto 2022 y la Ley Tributaria, que están en el Senado. "En el bloque analizamos el presupuesto y creemos que está sobrevaluado en la obra pública porque plantea montos muy difíciles de cumplir en base a lo que se hizo en estos dos años, y subvaluado en los recursos ya que toma la pauta de inflación nacional que es de algo más del 30 por ciento y parece poco. Como consideramos que va a ser mayor y los recursos van a ser más de los estimados queremos tener injerencia de definir con este excedente", explicó la legisladora.

Por otro lado, Clara García informó que en el proyecto del presupuesto, "el Plan Incluir, que es una de las espadas del gobernador, tiene los mismo 4 mil millones de pesos que este año y que con la inflación que hay se licuan".

"Hemos estado reunidos con los intendentes y presidentes comunales por las obras y por el cumplimiento de los tiempos de los expedientes, que de una manera muy extraña se demoran, o en la aprobación de los expedientes en Programa de Obras Menores, Programa Educativo, Obras Delegadas; o los aprueban y después los fondos no llegan. Vamos a ser muy estrictos en esto", expresó Clara Garcia.

Sain, espionaje, juego clandestino y lawfare

Respecto de la investigación judicial por presunto espionaje de parte del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, Clara García dijo que todos quienes participaron de la reunión en Casa de Gobierno el miércoles de la semana pasada esperaban una respuesta más contundente de parte del gobernador.

"Descarto que el gobernador hubiera dado la orden de que eso se hiciera pero también preocupa que todo eso hubiera ocurrido todos estos años cuando el ministerio de Seguridad debió haber estado ocupado en la violencia y la inseguridad que la gente sufre. Apoyo total a la justicia y al MPA en las dos causas que tramita contra los ex funcionarios del ministerio de Seguridad: presunto espionaje y presuntas irregularidades en la causa de las armas", expresó.

-Sain habló de lawfere y golpe blando ¿Que piensa?

-El propio Perotti no habla de eso. Fuimos muy respetuosos en esa mesa y nunca lo dejó entrever. Por el contrario, entiendo que instruyó al Fiscal de Estado a que inicie una investigación. Con relación el juego clandestino apoyamos a los fiscales al inicio de la investigación y ahora, cuando las vueltas que estan dando estas declaraciones parecen salpicar a mucha gente, incluso hacia arriba, Desde nuestro espacio tenemos una gran tranquilidad.