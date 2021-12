Javier Zanetti: "Pude jugar en Real Madrid, pero mi casa siempre fue Inter"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Pupi” explicó que "era en la época de Jorge Valdano como Director Deportivo", pero que decidió seguir en el club milanés pese a que no pasaba un buena etapa deportiva.

El exfutbolista Javier Zanetti, actual vicepresidente de Inter de Milán, reveló hoy que pudo jugar para Real Madrid pero lo rechazó porque el club italiano es su "casa", en la previa del partido entre ambos en el Santiago Bernabéu por la Liga de Campeones de Europa.

"Me sentí honrado por el interés de un club así. Era en la época de Jorge Valdano como Director Deportivo. Pero todos saben mi historia, pude jugar en Real Madrid pero mi casa es el Inter. Por eso decidí quedarme", aseguró el argentino en una nota con Marca.

"La identificación con el Inter y el hecho de que yo también estaba jugando en un club con muchísima historia, aunque entonces tenía dificultades. Las cosas no se daban y yo no me quería ir sin dejar una huella. Era el capitán y tenía una gran responsabilidad. Y me quedé", explicó.

Zanetti fue el capitán de Inter en la obtención de la Liga de Campeones de 2010, que rompió una racha negativa de 45 años sin conquistar el trofeo más importante de Europa.

"Fue la noche soñada, fantástica, una de las mejores de mi carrera, porque quedó para la historia de mi club: levantar una Champions", valoró.

En relación al presente, Zanetti destacó que con los nuevos dueños de Inter se consiguió "estabilidad" y el objetivo pasará "siempre por pelear arriba".

"Ambos equipos tienen esa ambición de ser protagonistas. Nosotros lo venimos haciendo desde hace varios años y el Milan está muy bien en el campeonato y eso le hace bien al fútbol italiano", concluyó acerca de la Serie A y la eterna rivalidad en la ciudad.