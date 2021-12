Aseguran que la China Suárez le hizo un "amarre" a Mauro Icardi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mariano de la Canal reveló que la ex pareja de Benjamín Vicuña le habría hecho un hechizo de amor llamado "agua de tanga" al delantero del PSG y esposo de Wanda Nara.

Casi dos meses después de que explotara el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como la tercera en discordia, la información no deja de llegar y parece que todo habría sucedido... ¡gracias a un embrujo!

El reconocido fan de Wanda, Mariano de la Canal, dejó a todos con la boca abierta al revelar una curiosa información que le enviaron a través de las redes sociales sobre el inicio del amorío entre el futbolista de 28 años y la ex pareja de Benjamín Vicuña. "Le realicé un amarre, pedido por la China, a Mauro. Si querés más información te cuento, sin que salga mi nombre", fue el insólito mensaje que recibió el mediático y que causó conmoción entre los fanáticos.

En ese sentido, el fan de Wanda detalló en qué habría consistido la magia negra que le hizo la actriz al esposo de la empresaria: a través de sus historias de Instagram, el mediático compartió un paso a paso del amarre que le habrían hecho a Icardi: "¡Conocé la receta! ¿En qué consiste el agua de tanga? La idea es dejar reposar la prenda en un bol con agua y luego colocar ese líquido en una infusión. La persona que se intenta seducir debe tomarla. De esta manera, la víctima quedaría 'embrujada' por la dueña de la ropa interior femenina"

Wanda y Mauro se mudarían por "malas vibras"

Con o sin "amarre", de la Canal aseguró que las energías no habrían vuelto a la normalidad y la pareja habría tomado la decisión de dejar su lujosa mansión de las afueras de París y mudarse a una nueva residencia.

El conductor de los Mitre Live, Juan Etchegoyen, quien dio detalles de la mudanza que van a realizar los Icardi-Nara tras la polémica: “Esta mañana comentó Ángel de Brito que la empresaria tomó la decisión de mudarse junto a su familia y en ese plan esta supuestamente todavía Mauro Icardi aunque a mi ya me dijeron como terminará la historia y es con la separación”.

Y cerró al referirse a las "malas vibras" que conviven en la mansión de la familia de Wanda y Mauro: “Averigué un poco sobre esta mudanza y a mi no me lo confirman pero creo obviamente en la versión de Ángel que lo contó esta mañana. Lo que si me dijeron es que la casa donde están ahora es muy linda pero después de lo q paso habría una energía rara , con la cual no querrían seguir conviviendo”.