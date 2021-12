Tragedia en India: tres muertos al estrellarse un helicóptero

Un helicóptero que transportaba al jefe del Estado Mayor indio, el general Bipin Rawat, se estrelló este miércoles en el estado Tamil Nadu, en el sur de la India, causando al menos tres muertos, se informó oficialmente.



"Un helicóptero Mi-17V5 del ejército indio con el jefe del Estado Mayor de la Defensa a bordo, el general Bipin Rawat, tuvo un accidente hoy cerca de Coonoor, en Tamil Nadu", indicó la Fuerza Aérea india en un mensaje en Twitter.





"Hay tres o cuatro heridos en el lugar del accidente, pero no conocemos la identidad de los fallecidos", declaró un responsable de los bomberos de Coonoor a la agencia AFP.





Según el portavoz, "varios heridos fueron trasladados al hospital", mientras una veintena de vehículos de bomberos fueron desplegados en el lugar.





La fuerza aérea informó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el accidente.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.