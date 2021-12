https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.12.2021

10:42

En medio de fuertes rumores de separación Picantes declaraciones de Wanda Nara sobre la China Suárez

Wanda Nara sigue dando de qué hablar. Es que en las últimas horas la empresaria se quitó el apellido de casada y, como si eso fuera poco, arremetió otra vez contra Eugenia la China Suárez, quien meses atrás tuvo un affaire con su esposo, Mauro Icardi.

La modelo volvió a su apellido en el perfil de Instagram: wanda_nara. Y en esa cuenta compartió algunos anticipos de otra entrega de la entrevista con Susana Giménez.

"Muy difícil. Pero estuviste muy bien, muy educada, sin nombrar a quien todo el mundo sabe...", le dijo la diva. "Sí, obvio... Yo creo que contando lo que pasó después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Habrá gente que se sentirá reflejada con esa situación y gente que no", comentó Wanda.

"El problema es que estamos hablando de una persona que... no fue un caso aislado este, fue reiterado lo de ella. No es el primer caso que pasa", lanzó Nara.

"No sé si estuve tan educada. No, no estuve tan educada...", reconoció la modelo al contar que llamó a China Suárez.

"Aparte yo creo que la libertad tuya, de ser libre, termina cuando estás lastimando a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido y un montón de cosas", agregó Wanda.

"Por algo las cosas pasaron también, de esto que pasó, cómo tenían que pasar o hubo un Dios, o Mauro realmente quería estar conmigo y hubo un Dios de su lado... Podría haber sido peor", concluyó la ahora empresaria de cosmética.