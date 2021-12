https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.12.2021 - Última actualización - 11:55

11:51

Dice que el clásico de este sábado en la cancha de Unión es "sumamente importante para Colón". Y en cuanto al armado del once titular sabalero es contundente: "Lo que elija Eduardo nos va a parecer bien". Habla de Spahn, de Unión y afirma que Pitana es el mejor juez de la Argentina.

Aquella frase del presidente antes de La Olla La autocrítica de Vignatti: "Fue un error decir en 2019 que no importaba el clásico" Dice que el clásico de este sábado en la cancha de Unión es "sumamente importante para Colón". Y en cuanto al armado del once titular sabalero es contundente: "Lo que elija Eduardo nos va a parecer bien". Habla de Spahn, de Unión y afirma que Pitana es el mejor juez de la Argentina. Dice que el clásico de este sábado en la cancha de Unión es "sumamente importante para Colón". Y en cuanto al armado del once titular sabalero es contundente: "Lo que elija Eduardo nos va a parecer bien". Habla de Spahn, de Unión y afirma que Pitana es el mejor juez de la Argentina.

El almanaque, hace dos años, se clavaba en los inicios de octubre de 2019. Colón tenía que visitar a Unión en el clásico ciudadano y un puñado de días después jugaba la Final Única de la Copa Sudamericana contra los ecuatorianos de Independiente del Valle en La Olla. Era, sin finos detalles, un panorama muy similar al que se presenta por estos días para los sabaleros: clásico de visitante y a los pocos días final por una estrella en cancha neutral.

En esa previa 2019, el presidente José Néstor Vignatti marcaba la cancha: "Los clásicos son todos importantes pero para nosotros en estas circunstancias no es el partido más importante que tenemos en la mira. Lo palparán en la calle que la gente de Colón habla de otra cosa (por la final de la Sudamericana) y del clásico nadie habla, algo absolutamente inusual, pero justificado al fin".

Ahora (dos años después y sin Lavallén como DT) el mensaje personal del pope máximo sabalero fue otro, diametralmente distinto y distante: "Hay que poner lo mejor en el clásico del sábado contra Unión, jugar con los mejores". Incluso, el mismo Eduardo Domínguez le dio visibilidad a esta idea.

-Siempre dijiste que hay que aprender, a veces, de algunos errores. En cuanto a tu opinión personal, con un escenario similar (primero clásico en cancha de Unión y a los pocos días otra final), ¿en qué cambió la opinión de José Vignatti?

-Bueno, la experiencia no se compra en el kiosco de la esquina, se gana a través del tiempo y nosotros particularmente lo sabemos. Ahora pienso que fue un error en aquel momento. Se tiene que tomar como una evaluación, como un funcionamiento todas esas cosas pero que en definitiva la palabra la tiene el técnico, nosotros solamente opinamos como cualquier simpatizante. Pero a la decisión final la toma el técnico y creo que si toma la decisión de poner lo mejor que tiene a mano creo que eso es lo correcto. ¿Qué cambió? los resultados demostraron de que tal vez hubiese sido distinto.

En definitiva es real que "define el entrenador", porque antes de La Olla, esa tarde del 15 de Abril decidió Pablo Lavallén jugar con todos los titulares (sólo guardó uno) y perdió en la cancha de Unión. Eso, claramente, le dio la derecha a Vignatti en cuanto a que su opinión no incide en el armado de un once titular en Colón. En la nota exclusiva con ADN GOL (96.7) habló de todos los temas el presidente sabalero.

-¿Cuando decís "fue un error" lo tomás como un error tuyo en la declaración o un error en aquél momento de Lavallén por lo que eligió poner contra Unión a días de la final en Paraguay?

-No, no también en aquel momento Lavallén podía poner lo que quería; eligió eso y nos pareció bien. Ahora lo que elija Eduardo nos va a parecer bien también, así que cada uno tiene su criterio. A mí me parece que el partido del sábado es sumamente importante; creo que hay que tomarlo con la seriedad y la responsabilidad de siempre. Lo que Eduardo disponga nos parece bien.

-En la Fiesta del Deporte estuviste un largo rato hablando con Luis Spahn, presidente de Unión, y el Gobernador Omar Perotti. Siempre dejaron en claro, Luis y vos, que hay un profundo respeto mutuo de presidente a presidente...

-Mirá yo creo que yo lo amplío aún más: yo conozco a la gente de Unión y a los dirigentes; particularmente al presidente Spahn. Pero también conozco la gente que lo rodea, la que está permanentemente acompañándolo y me parece una excelente persona, tenemos el mejor diálogo... tal es así que hay dirigentes de Colón que tienen amistades personales con los colaboradores o dirigentes cercanos a Luis en Unión y que evidentemente eso genera un marco de respeto que Santa Fe se privilegia en este momento con ese tipo de mirada que nosotros hacemos en cuanto a los rivales. No son nada más que Eso... somos rivales deportivos; pero son personas que quieren lo mejor para su club. Nosotros también queremos lo nuestro.

-Te llevo a la final de Santiago del Estero, contra River. Ahora, con el tema de la recaudación (se calculan 150 millones de pesos), habrá un incentivo muy importante: 70 por ciento al campeón y 30 al perdedor. A diferencia de San Juan, si Colón es campeón el premio será relevante y hasta perdiendo genera ingresos.

-Aquélla vez (San Juan), el problema principalmente fue el momento de la pandemia que estábamos sufriendo en ese momento. Creo que esto es distinto, que estamos en otra situación con un aforo completo y eso cambió la temática. Los números cambian, pero particularmente lo que acá hay que dejar en claro que nosotros hubiésemos pretendido jugar para bien de nuestra hinchada y de nuestros asociados, en un estadio más amplio. Pero bueno los organizadores de las empresas tienen a lo mejor compromisos y hay que respetarlos por supuesto.

-Recién hablabas de "un estadio más grande para esta final con River": ¿hubo algún tipo de gestión o directamente desde Colón y desde River tuvieron que acatar lo que se impuso por parte de la organización del Trofeo de Campeones?

- No, no solamente comentarios en conversaciones de pasillo que uno escucha, tipo "¡Qué lástima que no se juega en un estadio más grande!". Los organizadores tendrán sus motivos, creo que los tienen, económicos tal vez y los respetamos. Un mensaje a la gente de Colón: no será la última que vamos a estar en una final, Colón está proyectado para más compromisos importantes en su vida y creo que va a ser éste de Santiago del Estero un escalón más. Lógicamente la expectativa es muy grande: creo que Colón va a estar acompañado dentro y fuera del estadio y por supuesto acá en la ciudad, en la provincia y en el país. Se dieron las cosas así y hay que aceptarlas. Lo importante es estar compitiendo y lo importante es llegar de la mejor manera. Desde el lugar donde le corresponde a cada hincha, a cada socio y simpatizante, hay que disfrutarlo en paz por supuesto. Pero a disfrutarlo porque estos momentos son los momentos en el cual se trabajó muchos años para llegar a esto y esto no es una casualidad. Es el momento de los acontecimientos máximos o de las aspiraciones que uno tiene de competir contra los mejores. Hay que disfrutarlo y esperar que nos vaya bien deportivamente.

-¿Qué piensa José de todos los rumores de ofrecimientos a Eduardo Domínguez para dirigir otros equipos según la prensa nacional?. Al mismo tiempo, Domínguez en conferencia de prensa fue muy claro y dijo que está cómodo en la ciudad.

-Creo que es una opinión y un comentario lógico. Es lógico que se lo busque porque es un entrenador exitoso, trabajador y trasciende; la gente conoce todas esas cosas, pero hoy está en Colón y él ha dicho que está cómodo y bueno hay que disfrutarlo. Tratemos que, tanto deportiva o de la manera que sea, siga motivado a estar en Colón. Esa es una respuesta que me parece acorde a lo que nosotros queremos.

-Alguna vez Madelón le deseó suerte a Colón antes de una Sudamericana y ahora el mismo Domínguez dijo "necesitamos que Unión crezca para elevar la vara de la ciudad". ¿Se puede desear el bien de un club a otro?

-Yo cuando juega un equipo, cuando juega Colón con otro equipo me acuerdo solamente de Colón, porque es deporte y en el deporte de competencia cada uno quiere que gane el de sus colores. Todo lo demás es el complemento, pero nosotros queremos que gane nuestro equipo.

-La pregunta no es institucional al presidente de Colón sino al Vignatti futbolero: ¿Quién es para vos el mejor árbitro de la Argentina?

-Yo creo que hay que privilegiar lo que se ha ganado el nombre, hay muchos buenos árbitros en la Argentina, pero Néstor Pitana dirigió una final de campeonato del mundo y eso no lo podés soslayar. Creo que no solamente dirigió la final de la Copa del Mundo, dirigió la final de la Copa Conmebol. Entonces, creo que más laureles que eso es imposible a esta altura de la vida.

-En la última nota con El Litoral, antes de las elecciones, te preguntaba qué rival preferías para Santiago del Estero en diciembre y me dijiste "River, sin dudas". Ahora es River, a las puertas del adiós a Gallardo...

-Eso está por verse... comentarios hay muchos. Yo me remito a la realidad del día de hoy que Gallardo es el técnico de River. En ese momento lo dije y lo vuelvo a decir: para nosotros es un orgullo tener una final con River porque en este momento indudablemente salió campeón. Hay que respetarlo como tal y creo que los pergaminos de River no se pueden soslayar. A mí me parece que hoy por hoy es el partido más importante, mas allá de San Juan. Uno va levantando la vara permanentemente y, por supuesto, llegar a una final con River es un privilegio que no lo puede tener cualquiera.

-Hablando de River, el nuevo presidente es Jorge Brito, alguien con quien tenés un afecto muy especial desde la venta de Alario a Alemania...

- Si, indudablemente... o sea tengo buena relación con todos, pero particularmente, más afectuosamente con Brito, con D'Onofrio también, con Víctor Blanco. Tratamos de llevarnos bien con todos que es lo que la regla en general indica. Hay que tener buenas relaciones, después uno adentro de la cancha quiere ganarle a todos. No tenemos ningún dirigente de preferencia, principalmente es una relación más cercana pero preferencias no. Tenemos relación de buena a excelente con todo el mundo

Este jueves, la asamblea sabalera

"Quiero aprovechar esta oportunidad porque parece una cosa irrelevante en este momento, pero para nosotros los dirigentes es muy importante. El día jueves habrá una asamblea anual del club, de Memoria y Balance. Aprovecho esta ocasión para invitar a todos los socios a concurrir, donde más allá de fútbol que podemos hablar también, miremos los números, cómo va la evolución del club. Es muy importante y nos gustaría tener la mayor cantidad de socios haciendo una evaluación de lo que hizo la Comisión Directiva que finalizó su mandato hace poco", expresó Vignatti.

"La verdad es que la atención está puesta en Colón, y nada más que en éso, porque vivimos momentos donde hay que estar atentos a todos los detalles, así que estamos en eso", finalizó el presidente por Radio Gol.