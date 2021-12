La World Rugby eligió al equipo ideal del 2021

Los jugadores sudafricanos, campeones del mundo en 2019 en Japón, son los que están en mayor cantidad representados en el equipo ideal de la World Rugby 2021, con un total de cinco, seguido por tres All Blacks y dos de Australia, sumando una decena del Hemisferio Sur entre los 15 que fueron elegidos.



Los cinco jugadores de los Springbooks son el centro Lukhanyo Am, el wing Makazole Mapimpi, el ala Siya Kolisi, el segunda línea Eben Etzebeth y el hooker Malcolm Marx.

Introducing the 2021 Men's 15s Dream Team of the Year, in association with @Capgemini#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/wyu0X466M3