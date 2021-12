https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.12.2021 - Última actualización - 16:27

16:13

Para viajeros

Polémica en Brasil: San Pablo aplicará el pasaporte de vacunas aún si la presidencia no lo hace

Joao Doria advirtió que Brasil "no puede ser el paraíso del negacionismo". Entraría en vigencia el 15 de diciembre.

Joao Doria, gobernador de San Pablo. Crédito: Gentileza



Joao Doria, gobernador de San Pablo. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Para viajeros Polémica en Brasil: San Pablo aplicará el pasaporte de vacunas aún si la presidencia no lo hace Joao Doria advirtió que Brasil "no puede ser el paraíso del negacionismo". Entraría en vigencia el 15 de diciembre. Joao Doria advirtió que Brasil "no puede ser el paraíso del negacionismo". Entraría en vigencia el 15 de diciembre.

El gobernador del estado brasileño de San Pablo, João Doria, afirmó este miércoles que exigirá comprobante de vacunación contra el Covid-19 a los viajeros que entren en la región si Jair Bolsonaro no lo declara obligatorio.

"Si el Gobierno federal no implanta la obligatoriedad del pasaporte de vacunas para la entrada de viajeros en Brasil antes del 15 de diciembre San Pablo la adoptará para todo el estado", afirmó en sus redes sociales.

Doria añadió que envió una solicitud "inmediata" al Ministerio de Salud y que Brasil no puede ser "el paraíso del negacionismo".

Consultado acerca de cómo podría aplicar la medida dado que el control de fronteras depende del Gobierno federal, Doria dijo basarse en la decisión del Supremo Tribunal Federal, que al principio de la pandemia determinó que estados y municipios tenían competencias para luchar contra el Covid-19.

La exigencia del comprobante de vacunación valdría para los tres aeropuertos del estado (Guarulhos, Viracopos y Congonhas) y para el puerto de Santos, la principal terminal de mercancías del país.

La medida en territorio paulista afectaría a buena parte de los viajeros extranjeros que llegan a Brasil, ya que los tres aeropuertos corresponden a dos tercios de los vuelos internacionales del país sudamericano. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: