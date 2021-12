https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro ciclistas lesionadas durante un fuerte choque en la Ruta 168 entre un camión y un colectivo

Se produjo este jueves por la mañana en la mano hacia Paraná. No se cortó el tránsito pero sí hubo reducción de calzada por presencia de vidrios y cereales. Las ciclistas no revisten heridas de gravedad.

Crédito: El Litoral



Crédito: El Litoral

En circunstancias que son materia de peritajes, este jueves por la mañana se produjo un fuerte choque entre un camión y un colectivo en la Ruta Nacional 168. Foto: El Litoral Las primeras informaciones daban cuenta que el siniestro tuvo lugar en la mano hacia Paraná, a la altura del puente sobre el Río Colastiné. Foto: El Litoral Según se supo, el colectivo estaba circulando sin pasajeros y desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial indicaron que no está cortado el tránsito pero si hay reducción de calzada, por la presencia de muchos vidrios y cereal derramado. Foto: El Litoral Fuentes policiales indicaron a El Litoral que por el hecho hubo personas heridas pero no de gravedad. Se trata de cuatro ciclistas que resultaron con lesiones menores y se encuentran fuera de peligro. Foto: El Litoral En el lugar trabaja la policía y servicios de emergencias.

