Se presentó en el Chaco la obra póstuma del Dr. Eduardo Barreto

Tuvo lugar en la ciudad de Resistencia, en un acto que contó con la asistencia de familiares y amigos del Dr. en Historia Eduardo Atilio Barreto, fallecido en el mes de abril del año en curso.

Oscar Rubén Paúl | [email protected]

En la oportunidad hicieron uso de la palabra el Prof. Rubén D. Lorenzo y el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Prof. Francisco Romero, quienes a la par de destacar a su turno el valioso trabajo de investigación que se pone de manifiesto en su libro, se refirieron a su vasta y prolífica trayectoria como docente, historiador y periodista, ámbitos en los que el Dr. Barreto se caracterizó por su alto sentido de la lealtad y su dimensión ética, como por el legado que como “Chaqueñero” le deja a la cultura de la provincia a la que llegó en 1977 para ejercer la primera de esas actividades en la localidad de Hermoso Campo.

Posteriormente habló su hijo Leonardo que, muy emocionado y orgulloso de todo lo realizado por su padre, compartió con los asistentes momentos vividos con él, no sólo en su condición de tal, sino también la de un hombre que en sus distintas funciones siempre luchó por el pueblo que amaba.

Por su parte su compañera de vida, Teresita Sandoval, luego de expresar su agradecimiento para con la empresa editora en una de cuyas dependencias se desarrolló la presentación del libro y para con los profesores Lorenzo y Romero por los conceptos vertidos sobre el libro y su persona, precisó que el libro comenzó a pergeñarse en el 2015 y pese a que estuvo finalizado al año siguiente no pudo publicarse por distintas razones, período en el que colaboró con él para llegar a la meta final.

Más adelante afirmó que todas sus obras tienen una validez social, como su aspiración por un mundo mejor y por contar la historia de los vencidos, de los desprotegidos, de los vulnerables y de los que no tenían derechos. Por todo ello, la edición de este nuevo libro era una deuda moral de la familia para con él, ya que en su momento les pidió que si algo le pasara no dejaran de publicar el mismo. Finalmente agregó que su pasión por el conocimiento y la difusión de todo lo acontecido en esta provincia lo llevó a emprender un nuevo trabajo titulado “La Historia del Chaco entre 1963 y 1966” del cual completó 6 capítulos, pero que no pudo terminar por su partida de la tierra que tanto amó y trabajó.

Su trayectoria

Eduardo Barreto nació en Añatuya (Santiago del Estero) y vivió su niñez y adolescencia sn la ciudad santafesina de San Cristóbal, radicándose luego de obtener su título de profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Litoral en Hermoso Campo donde permaneció desde 1977 hasta 1990, año este último en el que, ya en la provincia del Chaco, se traslada a Resistencia, etapa en la que se desempeñó como profesor, director y supervisor de escuelas del nivel secundario y en la que se gradúa en la Universidad del Salvador con el título de Doctor en Historia.

Dentro de las actividades que desarrolló desde entonces podemos mencionar su desempeñó como coordinador del Área de Investigaciones Históricas del Museo del Hombre Chaqueño, dependiente del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco y su participación, al ser convocado por el Ministerio de Educación, en la elaboración de los nuevos diseños curriculares de la asignatura Historia para las escuelas primarias y secundarias de la provincia.

En cuanto a su labor como historiador, además de la obra presentada, publicó “Análisis estructural de Hermoso Campo y su región”, “Hacia un reordenamiento territorial del sudoeste chaqueño”, “El sindicalismo del Chaco en el período territorial (1884.1951)”, “Del olvido a la esperanza. Documentos periodísticos para una nueva historia del Chaco” y el “Manual de historia del Chaco de 1er. Año”.

Se suma a ello, desde 1994, la publicación de artículos sobre Historia Regional en el Suplemento La Chaqueña del Diario Norte; el dictado de conferencias en distintas localidades de la provincia de Corrientes sobre Historia e Identidad Cultural, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el Programa Café, Cultura, Nación; su participación en la redacción del guión histórico del “Encuentro sobre Historias de los pueblos de la ribera del Paraná”, coordinado por el Instituto de Cultura de la Provincia de Santa Fe, como también en el relato histórico presentado por Fuerza Bruta el 25 de mayo de 2011 en Resistencia del largometraje documental “CHACU”, dirigido por Felipe Pigna, y en la edición de 3.000 CD sobre Historia Regional y Nacional bajo el patrocinio conjunto del Centro de Documentación del Ministerio de Educación y el Museo del Hombre Chaqueño, los que fueron distribuidos en todas las escuelas primarias y secundarias del Chaco.

Finalmente, a la par de conducir micros radiales sobre temas históricos, como “La Historia en el Laberinto” (FM Planeta) y “La Otra Historia” (Radio Nacional AM y Radio Amudoch), participó en la elaboración del guión y narración del Documental “Historias de Las Palmas”, para el programa televisivo Alta En El Cielo.

172 páginas de investigación

El libro, que se compone de 172 páginas, investiga y explica a lo largo de sus diez capítulos la naturaleza de la antinomia peronismo-antiperonismo, lo que al decir del Profesor Rubén Lorenzo en su prólogo el Dr. Barreto “...lo logra en una impecable descripción del contexto, en un tiempo y espacio que se inicia con la llamada ‘Revolución Libertadora’ hasta el derrocamiento de Arturo Frondizi, en la Nación, y desde el de Felipe Gallardo hasta el gobierno de Anselmo Duca en la provincia, sosteniendo esta articulación en forma permanente, lo que le da coherencia y cohesión, permitiendo en todo momento su análisis..”