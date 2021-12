https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.12.2021 - Última actualización - 11:37

11:33

Espectáculos Noelia Marzol y Jony Lazarte, la primera pareja finalista de La Academia

En una noche de excelencia en la pista y mucha emoción en cada uno de los presentes, Noelia Marzol y Jony Lazarte se convirtieron en los primeros finalistas de La Academia. El destino quiso que se midieran las dos parejas más virtuosas de la competencia y las respectivas performances estuvieron a la altura de las circunstancias, aunque los ganadores sacaron una amplia ventaja en el voto del jurado y en el del público, que marcó un récord con más de diez millones de sufragios.

Todo había comenzado pasadas las 23.30, cuando el conductor Marcelo Tinelli determinó que Noelia y Jony abrieran la pista. Lo hicieron con el ritmo “Cha cha pop”, con el aplauso de la hinchada y el apoyo de Ramiro Arias y su hijo Donatello, que acompañaron a la bailarina. Luego saltaron a escena Celeste y Maxi, con el mismo clima de efusividad y tensión en cada rincón del estudio, que fue en aumento cuando empezó el turno de las devoluciones.

“Son super talentosos”, celebró Ángel de Brito y elogió a los cuatro protagonistas, tanto en su calidad para el baile como en lo personal, antes de dar su voto fue para la pareja 2. “Que placer, que lujazo, lo disfrutamos mucho”; señaló Pampita Ardohain, que se inclinó por la pareja 1. “Siento una enorme responsabilidad, son tan talentosos, tienen tanta química, voy a votar por el riesgo”; celebró Guillermina Valdés, que también votó por el 1.

Son muy increíbles las dos parejas”, elogió Jimena Barón, que recordó su propio paso por la final del certamen. “Hubo una más prolija”, sentenció antes de votar a la 1 y entregarles de manera automática el primer punto de la semifinal. A su turno, Hernán Piquín también puntualizó la excelencia de los cuatro participantes, y aunque la votación ya estaba juzgada, su preferencia fue por la 1.

No había tiempos de lamentos ni de festejos, porque Tinelli dio paso a “Tu mejor gala”, donde debieron emular la coreografía de mejor desempeño a lo largo de la competencia. Marzol y Lazarte se remontaron al ritmo del jurado, cuando Hernán Piquín había elegido “Inolvidable”, el bolero clásico en su versión de Luis Miguel. En tanto, Muriega y Diorio trajeron el clima brasileño a la pista haciendo “Chorando se foi”, por Ivete Sangalo.

“Son muy talentosos todos, pero quiero destacar a dos personas. Una es Maxi Diorio y otro es La Catta, que te merecés un trofeo vos”, apuntó Ángel en referencia a María Laura Cattalini, la coach de Marzol y Lazarte. Hacia allí fue su voto y la pareja 1 empezó con el pie derecho. “Son mis parejas favoritas, se me hace re difícil, pero me inclino por una que me emocionó un poco más”; dijo Pampita y coincidió con su elección.

Guillermina Valdés tenía la posibilidad de definir la serie y lo hizo, votando a Marzol y Lazarte, que también fueron elegidos por Barón y Piquín, imponiéndose por unanimidad en este ritmo. “Yo empecé a bailar con vos, es mi gran pasión”, agradeció Noelia a Tinelli, y le habló a su adversaria temporal.” Quien gane hoy me pone feliz porque es mi amiga de verdad”; señaló muy emocionada.

“Para mí es lejos la mejor bailarina del certamen”; devolvió Celeste. “Solo palabras de agradecimiento por el trabajo logrado, por mis compañeros y a vos Marcelo, de darme la posibilidad de estar en un programa tan grande”, agregó. Con la planilla 2 a 0 para Noelia y Jony, la decisión pasó a manos del público. “Record histórico de votación, muchísimas gracias”; señaló Tinelli antes de recibir el sobre que informaba que habían votado más de 10 millones de personas. Con el 56.7 % de los votos, el público ratificó lo votado por el jurado y Noelia Marzol y Jony Lazarte pasaron automáticamente a la final.